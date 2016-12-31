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31 Aralık 2016 11:46

Bayraklı’da bağlama kursuna kadınlarda yoğun ilgi

Bayraklı’da bağlama kursuna kadınlarda yoğun ilgi

31 Aralık 2016 11:46

İzmir’de, Bayraklı Belediyesinin açtığı bağlama kursuna özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterirken, kursa katılan ev hanımlarından kimi çocukluk hayalini gerçekleştiriyor, kimi ise içindeki müzik aşkını saz tellerine vurarak gösteriyor.
Bayraklı Belediyesi, 27 semt merkezinde açtığı kurslarla vatandaşların farklı alanlarda kendilerini göstermesine yardımcı oluyor. Belediye bu kapsamda, kentte bağlama kursu açtı. Kurs özelikle de kadınlar tarafından yoğun ilgi görürken, kursiyerler saz çalma hayalini kısa sürede müziğe dönüştürdü. Kursiyer kadınlar, çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini ifade ederek, konser vereceği günün hayalini kurmaya başladıklarını söyledi.
Bayraklı Belediyesi bağlama eğitmeni Sinan Uluer, bağlama kursu hakkında bilgiler vererek, "İnsanlar bazen bu yaştan sonra müzik eğitimi olur mu diyorlar; ama her yaşta müzik eğitimi olur. Önce nota öğretiyoruz. Sonra yavaş yavaş çalmayı öğreniyorlar. Müzik uzun soluklu bir yolculuk. Alparslan Mahallesi’nde olduğu gibi farklı semt merkezlerimizde de derslerimiz sürüyor. İnsan yetiştirmek çok önemli. Bu anlamda bizlere imkan tanıyan, destek veren Bayraklı Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. İlgiden memnunuz, artmasını diliyorum” dedi. Semt merkezlerindeki kursların ilçede önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da, "23 mahallemizde bulunan 27 semt merkezimizde de birçok etkinlik ve çeşitli kurslar düzenleniyor. Buralara gelen vatandaşlarımız gerek hobi amacıyla gerekse meslek edinmek için eğitimler alıyor. Bağlama kursumuz da bunlardan biri. Çok yoğun ilgi oluyor. 7’den 70’e herkes bağlama çalmayı öğreniyor, hobi olarak seçiyor ve bu alanda ilerliyor. Geleceğin sanatçıları Bayraklı’da yetişiyor" diye konuştu.



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