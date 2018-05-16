Bayraklı’da başarılı öğrencilere burs desteği

2010 yılında başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar toplam 7 bin 757 öğrenciye maddi destek sağlandı.

Bayraklı Belediyesi başarılı öğrencilere verdiği burs desteğine bu yıl da devam ediyor. Not ortalaması; 70-75 arasında olan öğrencilere: 600 TL olarak belirlenen burs ödemeleri, notu 75-80 arasındaki olanlara 700 TL, 80-85 arasına 800 TL, 85-90 arasına 900 TL, 90-95 arasına 950 TL ve 95-100 aralığında not ortalamasına sahip öğrencilere ise bin lira olarak belirlendi. Bayraklı’da yaşayan dar gelirli ailelerin başarılı çocuklarının ilk, orta ve lise öğrencilerini kapsayan proje çerçevesinde 2016 yılında bin 113 öğrenciye burs verilmişti.

2010 yılında bin 195, 2011’de 950, 2012’de 999, 2013’te 984, 2014’te bin 394, 2015’te bin 122, 2016’da bin 113 başarılı öğrenci burs alma hakkı kazanırken 2017 yılı içinse bin 586 öğrenci başvuruda bulundu. Başarılı öğrencilerin aranan kriterler doğrultusunda belirlendiği projeye bu yılki kayıtlar sona erdi. 2017-2018 dönemini kapsayan burslar için müracaatlar ise semt merkezleri ve Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılabiliyor.

“Geleceğe yatırımlar sürecek”

Bayraklı’da eğitim alanında yapılan yatırımların meyvesini verdiğini ve bundan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezinde (BAYSEM) ücretsiz eğitim alarak istedikleri üniversiteleri kazanan öğrencilerle karşılaşmak en büyük mutluluk kaynağımız. Bayraklı Belediyesi geleceğimiz olan çocuklarımıza, öğrencilerimize yatırım yapmaya devam edecek. Geleceğimizi emanet edeceğimiz başarılı çocuklarımıza sahip çıkarak, onların daha başarılı olmalarına katkı sağlıyoruz. Onların da bu katkıları değerlendirerek, başarılı sonuçlar elde ettiğini görmek bizi son derece mutlu ediyor” dedi.