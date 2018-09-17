Bayraklı´da Başkanlık Turnuvası sona erdi

Şehit Ümit Boz Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Özel Kalem Müdürlüğü şampiyonluğu göğüsledi.

Bayraklı Belediyesi Başkanlık Turnuvasına Mali Hizmetler, Fen İşleri, Temizlik İşleri, BAY-BEL, Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler, Zabıta ve Özel Kalem müdürlüklerinin futbol takımları katıldı. Turnuva için Şehit Ümit Boz Spor Tesislerinde kapanış töreni düzenlendi. Final müsabakalarında Park Bahçeler Müdürlüğü ile karşılaşan Kültür Müdürlüğü takımı 3. oldu. Şampiyonluk yarışında kıran kırana gerçekleşen müsabakada ise Temizlik İşlerini 4-3'lük skorla geçen Özel Kalem Müdürlüğü takımı turnuvanın şampiyonu oldu. Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan ve meclis üyelerinin katıldığı etkinlikte başarılı sporculara ödüllerinin ve kupalarının takdim edilmesiyle tören sona erdi

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Her yıl arkadaşlarımız büyük bir heyecanla turnuvaya katılıyor. Hayli çekişmeli maçlar oluyor. Zevkle izliyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da sportmence, birlik ve beraberlik içinde karşılaşmalar olmasını temenni ediyorum. Katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum” dedi.