Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 16:56

Bayraklı’da binlerce aileye destek

Gıdadan eşyaya, nakdi yardımdan, kırtasiyeye kadar farklı alanlarda geçtiğimiz yıl 10 binin üzerinde vatandaşa sosyal yardımda bulunarak, yüzleri güldüren Bayraklı Belediyesi 2018 yılında da ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor.

Bayraklı’da binlerce aileye destek

05 Haziran 2018 16:56


Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 255 dar gelirli, ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzatarak, yüzleri güldürdü. Bugüne kadar gıda, eşya, nakdi ve kırtasiye yardımı gibi farklı alanlarda binlerce aileye destek olan Bayraklı Belediyesi, bu yıl da ilçe sakinlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne nakdi yardım başvurusunda bulunan 255 kişiye 2018 yılı Nisan ayında toplam 255 bin TL nakdi yardımda bulunuldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimseyi incitmeden özenle bu alanda faaliyet göstererek, gelen talepleri titizlikle değerlendirip, yanıt veriyor.


Gerçek dostlukların kötü günde belli olduğunu ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Biz vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de yanlarındayız. Belediyemizin imkanları dahilinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Her başvuruyu hassas bir şekilde değerlendiriyoruz. Ekiplerimiz bu konuda titiz çalışıyor. Kimseyi incitmeden, kırmadan bu destekler ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç