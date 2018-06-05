Bayraklı’da binlerce aileye destek

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 255 dar gelirli, ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzatarak, yüzleri güldürdü. Bugüne kadar gıda, eşya, nakdi ve kırtasiye yardımı gibi farklı alanlarda binlerce aileye destek olan Bayraklı Belediyesi, bu yıl da ilçe sakinlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne nakdi yardım başvurusunda bulunan 255 kişiye 2018 yılı Nisan ayında toplam 255 bin TL nakdi yardımda bulunuldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimseyi incitmeden özenle bu alanda faaliyet göstererek, gelen talepleri titizlikle değerlendirip, yanıt veriyor.

Gerçek dostlukların kötü günde belli olduğunu ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Biz vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de yanlarındayız. Belediyemizin imkanları dahilinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Her başvuruyu hassas bir şekilde değerlendiriyoruz. Ekiplerimiz bu konuda titiz çalışıyor. Kimseyi incitmeden, kırmadan bu destekler ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor” dedi.