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19 Haziran 2017 11:17

Bayraklı’da birlik ve beraberlik iftarı

Bayraklı Belediyesinin her yıl düzenlediği birlik ve beraberlik iftarı Havuz Düğün Salonunda gerçekleşti.

Bayraklı’da birlik ve beraberlik iftarı

19 Haziran 2017 11:17


Bayraklı Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftarını bu yılda yaptı. Havuz Düğün Salonundaki programda, oruçlar açılmasının ardından Bayraklı Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Halil Altınköprü öncülüğünde koristler tasavvuf müziği eşliğinde ilahiler okudu. Programda semazen gösterisi de gerçekleştirildi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hemşehri dernekleri başkan ve yöneticileri, Karşıyaka Gazi Muharipler Derneği üyeleri, sendika temsilcilerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı.




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