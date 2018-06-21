Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 10:25

Bayraklı’da can dostlar emin ellerde

Bayraklı Belediyesi hayvan sağlığı ve korunma ihtiyaçları konusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında 22 bin 440 sokak hayvanının yaşamına dokundu.

Bayraklı’da can dostlar emin ellerde

21 Haziran 2018 10:25

Modern rehabilitasyon merkezinde bir çok işlem gerçekleştirilirken, can dostlar tedavileri ve bakımları tamamlandıktan sonra yönetmelik gereği yaşam alanlarına geri bırakılıyor.


Sahipsiz hayvanlara ilişkin aşılama, kısırlaştırma küpeleme ve sahiplendirme faaliyetlerini yürüten Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi ile birlikte daha fazla sahipli ve sahipsiz hayvanın bakımlarını üstlenme imkanını buldu. İlçe sınırları içinde başıboş hayvanların aşılama, kısırlaştırma küpeleme gibi işlemlerinin yanı sıra salgın hayvan hastalıkları ile mücadele ederek aşı, muayene, tedavilerini yapan veteriner hekimler, 2014-2018 yılı mayıs ayına kadar 2 bin 912 kuduz aşısı, 2 bin 383 kısırlaştırma, 6 bin 429 şikayet değerlendirirken, 10 bin 421 hayvana ise yerinde müdahale yaparak toplamda 22 bin 145 hayvanın daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağladı. Ayrıca yeni nesillere hayvan sevgisini aşılamak için ilk ve ortaokul öğrencilerine 109 eğitim semineri düzenlendi. 295 sahipsiz hayvan da sahiplendirildi.


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sokak hayvanları için farklı projeler geliştirdiklerini belirterek, “Hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimizde veterinerlerimiz can dostların her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. Bakımlarını, tedavilerini, aşılarını yapıyor. Elimizden geldiğince hayatı paylaştığımız can dostlarımıza destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Onlara hep birlikte sahip çıkalım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç