Bayraklı’da can dostlar emin ellerde

Modern rehabilitasyon merkezinde bir çok işlem gerçekleştirilirken, can dostlar tedavileri ve bakımları tamamlandıktan sonra yönetmelik gereği yaşam alanlarına geri bırakılıyor.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin aşılama, kısırlaştırma küpeleme ve sahiplendirme faaliyetlerini yürüten Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi ile birlikte daha fazla sahipli ve sahipsiz hayvanın bakımlarını üstlenme imkanını buldu. İlçe sınırları içinde başıboş hayvanların aşılama, kısırlaştırma küpeleme gibi işlemlerinin yanı sıra salgın hayvan hastalıkları ile mücadele ederek aşı, muayene, tedavilerini yapan veteriner hekimler, 2014-2018 yılı mayıs ayına kadar 2 bin 912 kuduz aşısı, 2 bin 383 kısırlaştırma, 6 bin 429 şikayet değerlendirirken, 10 bin 421 hayvana ise yerinde müdahale yaparak toplamda 22 bin 145 hayvanın daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağladı. Ayrıca yeni nesillere hayvan sevgisini aşılamak için ilk ve ortaokul öğrencilerine 109 eğitim semineri düzenlendi. 295 sahipsiz hayvan da sahiplendirildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sokak hayvanları için farklı projeler geliştirdiklerini belirterek, “Hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimizde veterinerlerimiz can dostların her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. Bakımlarını, tedavilerini, aşılarını yapıyor. Elimizden geldiğince hayatı paylaştığımız can dostlarımıza destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Onlara hep birlikte sahip çıkalım” dedi.