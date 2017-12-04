Bayraklı’da çocuklara diş fırçalama eğitimi

Belediyenin diş hekimleri, 15 mahalledeki kütüphanede buluşmalara katılan çocuklara yapmaları gerekenleri uygulamaları olarak anlatıyor.

Bayraklı Belediyesi vatandaşların diş sağlığı ile yakından ilgileniyor. Adalet ve 75. Yıl mahallelerinde 2’şer, Nafiz Gürman Mahallesinde birer ağız ve diş sağlığı merkezi ile Onur Mahallesindeki amfi tiyatroda ve Gümüşpala düğün salonunda dolgu, diş temizliği ve çekimi gibi işlemler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Her yıl binlerce kişinin faydalandığı bu hizmet vatandaşlar tarafından takdir görüyor.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazanması için de farklı çalışmaların altına imza atan Bayraklı Belediyesi diş hekimleri, okulların açılmasıyla birlikte çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme çalışması başlattı. Kütüphanelerde gerçekleşen buluşmalarda çocuklara diş sağlığının önemi ve bu konuda yapmaları gerekenler anlatılıyor. Ayrıca çocuklara, diş fırçalamanın önemini vurgulayan hikayeli küçük el kitapçıkları veriliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Belediye olarak sağlık alanında vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz. Hiç şüphesiz her şeyin başı sağlık. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmetimiz yoğun ilgi görüyor. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren diş fırçalamaya alışması için de farklı etkinlikler düzenliyoruz” dedi.