Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 11:00

Bayraklı’da çocuklara diş fırçalama eğitimi

Ağız ve diş sağlığı alanında verdiği ücretsiz hizmetle birçok belediyeye örnek olan Bayraklı Belediyesi, çocuklara küçük yaşta diş fırçalama ve bakımının önemini aşılıyor.

Bayraklı’da çocuklara diş fırçalama eğitimi

04 Aralık 2017 11:00

Belediyenin diş hekimleri, 15 mahalledeki kütüphanede buluşmalara katılan çocuklara yapmaları gerekenleri uygulamaları olarak anlatıyor.


Bayraklı Belediyesi vatandaşların diş sağlığı ile yakından ilgileniyor. Adalet ve 75. Yıl mahallelerinde 2’şer, Nafiz Gürman Mahallesinde birer ağız ve diş sağlığı merkezi ile Onur Mahallesindeki amfi tiyatroda ve Gümüşpala düğün salonunda dolgu, diş temizliği ve çekimi gibi işlemler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Her yıl binlerce kişinin faydalandığı bu hizmet vatandaşlar tarafından takdir görüyor.


Çocukların küçük yaşlardan itibaren diş fırçalama alışkanlığı kazanması için de farklı çalışmaların altına imza atan Bayraklı Belediyesi diş hekimleri, okulların açılmasıyla birlikte çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme çalışması başlattı. Kütüphanelerde gerçekleşen buluşmalarda çocuklara diş sağlığının önemi ve bu konuda yapmaları gerekenler anlatılıyor. Ayrıca çocuklara, diş fırçalamanın önemini vurgulayan hikayeli küçük el kitapçıkları veriliyor.


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Belediye olarak sağlık alanında vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyoruz. Hiç şüphesiz her şeyin başı sağlık. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmetimiz yoğun ilgi görüyor. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren diş fırçalamaya alışması için de farklı etkinlikler düzenliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç