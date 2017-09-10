Bayraklı’da coşkulu sünnet şöleni

Canlı müzikten, palyaçolara kadar her şeyin yer aldığı şölende çocuklar doyasıya eğlenirken ailelerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da çocukları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı, onlarla pasta kesti, marşlar okudu, dans etti ve çeşitli hediyeler verdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Bayraklı Belediyesi 102 çocuğu sünnet ettirdi. Çocuklar için Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri’nde bu yıl 8’inci kez şölen düzenlendi. Etkinliğe, çocukların ailelerinin yanı sıra Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Şölende yok yok

Sünnet şöleninde çocuklar için her şey düşünüldü. İzmirli şovmen Mikrop ve orkestrasının şarkıları, birbirinden eğlenceli sahne şovlarıyla doyasıya eğlenen vatandaşlar hoşça vakit geçirdi. Palyaçolar sünnet çocuklarıyla oyunlar oynadı. Balonlar, Türk bayrakları dağıtıldı, halay çekildi, şarkılar söylendi. Çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gece geçirdi. Başkan Karabağ, çocuklarla birlikte pasta kesti, eşi Bahriye Karabağ ise sünnet çocuklarının ellerine kına yaktı.

"En güzel düğünler bunlar"

Etkinlikte konuşan Başkan Karabağ, "Biz düğünlerimizi lüks otellerde yapmıyoruz. Çünkü oradaki sevgi buradaki kadar çok değil. En büyük sevgi burada var. En güzel düğünler bunlar. Bizim çocuklarımız başkalarının görmediği mutluluğu görüyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Hepinizin damatlıklarını da görelim. Bizim yolumuz Atatürk’ün yolu, Türk bayrağının yolu, Cumhuriyetin yolu. Hepinize mutlu bir gelecek diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından hep bir ağızdan İzmir ve 10’uncu yıl marşları okundu. Başkan Karabağ, etkinlikte emeği geçenlere de teşekkür plaketi verdi.