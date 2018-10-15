Bayraklı'da cumhuriyet turnuvası

Bayraklı Belediyesi'nin 75. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlediği satranç turnuvası çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Küçükler, yıldızlar ve açık kategoride 150 çocuğun katıldığı Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası sonucunda ilk üçe giren 9 kişiye kupa, katılımcılara da madalya takdim edildi.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü farklı zamanlarda açtığı satranç kurslarıyla çocukların gelişimlerine katkı sağlarken, düzenlenen turnuvalarla da bu alanda tecrübe kazandırıyor. Bu kapsamda düzenlenen Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası'nda katılımcılar şampiyonluk için hamle yaptı müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Küçükler, yıldızlar ve açık kategoride düzenlenen satranç turnuvasına 150 kişi katıldı. Satranç hakemleri Engin Denizalev, Nasrettin Yunus, Mustafa Ulusoy, Sıdıka Sema Yelbuga, Gönüden Seda Alev, İsmail Altunten, Cemre Ertöz gözetiminde gerçekleşen müsabakalar profesyonelleri aratmadı. Turnuvanın sonunda tüm katılımcılara anı madalyası, 3 kategoride ilk üçe girenlere kupa ve profesyonel satranç takımı ile saati hediye edildi.

"Düşünme ve hamle gelişimleri artıyor"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Gelişim çağındaki çocuklarımızı satrança yönlendiriyoruz. Satranç sporu düşünme ve hamle gelişimlerine katkıda bulunuyor. Bayraklı'da da bu konuda ciddi sporcu sayısına ulaşılmış durumdayız. Eğitimlerin yanında düzenlenen turnuvalarla çocukların yarışmalara alışmasını sağlıyoruz. Şampiyonaya katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.