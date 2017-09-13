Bayraklı’da dernekler turnuvada buluştu

21 derneğin 22 takımla katıldığı turnuva iki hafta sürecek.

Turnuvanın ilk gününde kıyasıya mücadele eden sporcuların performansı renkli görüntülere sahne oldu. Karşılaşmalarda dernek sporcuları kıyasıya mücadele ederken, yöneticiler de tribünde maçları dikkatle izleyerek, kenardan taktikler verdi. İlk günkü karşılaşmalara göre oluşan sonuçlar ise şöyle: Kaf - Kaf Master Derneği Kırmızı Takım: 6 - Kaf - Kaf Master Derneği Yeşil Takım: 3, Gümüşpala Master Derneği: 2 - Bayraklı Master Derneği: 3, Smyrna Master Derneği: 3 Deniz Master Derneği: 1, Çiçekder: 9 Eforyum Derneği: 3, Balıkesir Derneği: 1 - Bayraklı Alp -Der: 4.

Dayanışma turnuvası

Bayraklı’da sivil toplum örgütlerinin birlik ve beraberliği için bu tür organizasyonların önemine değinen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “İlçemizde çok sayıda yöre derneği bulunuyor. Dayanışma, birlik ve beraberliğimizi artırmak adına bu turnuvayı bu yıl ikinci kez düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl hedefimize ulaştık. Bu yıl daha fazla katılımla turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Maçlar dostça geçiyor ve bu da bu turnuvanın başarısını ortaya çıkarıyor” dedi.