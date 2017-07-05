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05 Temmuz 2017 10:34

Bayraklı’da dişler emin ellerde

Bayraklı Belediyesi ücretsiz diş muayenesi hizmeti vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

Bayraklı’da dişler emin ellerde

05 Temmuz 2017 10:34

Farklı noktalardaki 7 ağız ve diş sağlığı merkezinde bu yılın ilk altı ayında 9 bin 169 kişinin tedavisi yapıldı. Tedavi sonrası vatandaşlar ağrısız günlere “merhaba” dedi. Geçtiğimiz yıl ücretsiz diş tedavi hizmetinden 18 bin 332 kişi yararlandı.


Sağlık alanında vatandaşlara sunduğu ücretsiz hizmetlerle dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, birçok belediyeye örnek olan ücretsiz diş tedavisi hizmeti ile rekordan rekora koşuyor. Adalet Mahallesi’nde 2, 75. Yıl Mahallesi’nde 2, Onur Mahallesi’deki amfi tiyatroda, Gümüşpala düğün salonu ve Nafiz Gürman Mahallesi’nde bulunan toplam 7 ağız ve diş sağlığı merkezinde dolgu, diş temizliği ve çekimi gibi işlemler ücretsiz yapılıyor.



İlk 6 ayda 10 bin kişi yararlandı


Bu yılın ilk altı ayında 7 ağız ve diş sağlığı merkezinden, toplamda 9 bin 169 kişi yararlandı. 4 bin 440 kişinin diş muayenesi, 2 bin 603 kişinin diş dolgusu, 954 kişinin diş temizliği, 1192 kişinin ise diş çekimi gerçekleştirildi. Randevu sistemiyle çalışan polikliniklerde vatandaşlar ilk olarak ön kontrolden geçiyor ardından randevu verilerek tedavilerine başlanıyor.


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, vatandaşların hayatlarına dokunan projeler geliştirdiklerini belirterek, “Bunlardan biri de ağız ve diş sağlığı hizmetimiz. Vatandaşlarımız merkezlerimize başvurarak ücretsiz olarak muayene oluyor ve hemen tedavileri başlıyor. Bu hizmetimize vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. İyi bir ekibimiz var. Bize gelenleri güler yüzleri ile karşılıyorlar. Dişindeki sıkıntı giderilen vatandaşımız gülerek merkezlerimizden ayrılıyor. Sağlık alanında ücretsiz hizmetlerle belediyemizin marka olma yolunda ilerlediğini görmek bizleri oldukça mutlu ediyor” dedi.




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