Bayraklı’da doğa yürüyüşleri sürüyor

Geçen ay başlayan yürüyüşlerde macera tutkunları, Ege Bölgesinin doğa harikalarını gezerek ve eğlenerek keşfediyor. Olumsuz hava koşulları doğaseverlerin yürüyüşlerini engellemiyor.

Bayraklı Belediyesi öncülüğünde her hafta farklı noktalara yürüyüşe çıkan doğaseverler hem yeni yerler keşfediyor hem de yeni maceralara atılıyor. Rehberler eşliğinde yapılan yürüyüşlerde katılımcılar yanlarına sırt çantası, yedek giysi, yağmurluk, yiyecek ve en az 1 litre su alarak yola çıkıyor. Yeni yerler keşfedip yeni arkadaşlar da edinen doğa tutkunları, aynı zamanda spor yaparak zinde kalıyor. Yetkililer, 7’den 70’e herkesin katılabildiği doğa sporları yürüyüşüne doğaya meraklı herkesi davet ediyor. Yürüyüşlerle ilgili detaylı bilgiye (0232) 371 23 00 numaralı telefon numarasından bilgi alınabiliyor.

Bayraklı Belediyesi Dağcılık ve Doğa Sporları ekibinin programı ise şöyle; 24 Aralık Kavaklı Dere-Şifa Çeşmesi, 7 Ocak 2018 Sabuncubeli-Yakaköy-Evka 3, 14 Ocak 2018 Taşduvar-Nif-Kemalpaşa, 21 Ocak 2018 Ataköy-Özdere, 28 Ocak 2018 Kızılüzüm- Kavaklıdere, 4 Şubat 2018 Dereköy-Yukarı Kızılca, 11 Şubat 2018 Spil-Ansızca, 18 Şubat 2018 Bayramlı-Armutlu, 25 Şubat 2018 Küçük Parsa-Dededağ-Parsa, 4 Mart 2018 Hatundere-Dumanlı Dağ, 11 Mart 2018 Çukurköy-Su Uçuran - Çukurköy, 18 Mart 2018 Bayramlı-Çıplakdağ-Ören, 25 Mart 2018 Gaziemir-Balçova, 1 Nisan 2018 Ovacık - Hamza Baba, 8 Nisan 2018 Kurudere-Karagöl-Çamiçi, 15 Nisan 2018 Sülüklügöl-Sancaklı Çeşmebaşı, 22 Nisan 2018 Ansızca -Yenmiş Vadisi-Şelale, 29 Nisan 2018 Spil-Ayvacık Yaylası, 6 Mayıs 2018 Su Batan Yaylası Başlıoğlu, 13 Mayıs 2018 Alankıyı Piknik Alanı, 20 Mayıs 2018 Yatılı Gezi, 27 Mayıs 2018 Nebiler.