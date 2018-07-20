Bayraklı’da engelli çocuklara yüzme kursları ilgi görüyor

Bayraklı’da ’yüzme bilmeyen kalmasın’ sloganıyla yola çıkarak, yıllardır binlerce çocuğa yüzmeyi öğreten Bayraklı Belediyesi engellileri de unutmadı. Bu kapsamda, zihinsel ve bedensel engelli gençler, cumartesi ve pazar günleri 08.30-10.30 saatleri arasında 8 eğitmen tarafından verilen eğitimlerle yüzmeyi öğrenmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda kursa katılan engelliler, bireysel olarak yüzmeye başlarken, ilk kez yüzme deneyimi yaşayan engellilerin mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. Bayraklı yüzme havuzunda cumartesi ve pazar günleri, ’yüzebilmesinde herhangi bir sorun yoktur’ şeklinde sağlık raporu olan tüm engelliler kursa katılabiliyor. Havuza gelen engelliler, alanında uzman eğitmenler nezdinde hem yüzmeyi öğreniyor, hem de gönüllerince eğleniyor. Su içinde yapmaları gerekenler konusunda ayrıntılı bilgilendirilen engelliler, uygulamalı olarak temel egzersiz hareketleri ve yüzme tekniklerini öğreniyor.

Bayraklı Belediyesi yüzme havuzunun herkese açık olduğunu vurgulayan ve belirlenen gün ve saatlerde her kesimden vatandaşın faydalanabilmesinin mümkün olduğunu belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Uzun yıllardır engellilere yönelik sürdürdüğümüz proje kapsamında da birçok gencimiz yüzmeyi öğrendi. Bayraklı’da engellilere yönelik sayısız proje geliştiriyoruz. Havuzumuz hafta sonları engelli kardeşlerimiz için açık. Bu sayede de hem spor yapıyorlar hem de sosyalleşiyorlar. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz" dedi.