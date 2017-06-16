Bayraklı’da erzak ve giyecek yardımı

İhtiyaç sahibi aileleri titizlikle belirleyen ekipler, erzak ve giyecek yardımında bulunuyor.

Bayraklı Belediyesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barış, huzur ve bereket ayı Ramazan’da ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren ailelerin yanında olan Bayraklı Belediyesi, titizlikle belirlenen ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor. Dar gelirlilere erzak paketinin yanı sıra giyecek desteği veriliyor. Yardımlar aileleri rencide etmeyecek şekilde, özenle teslim ediliyor.

“Elimizden gelen desteği veriyoruz”

Bayraklı’ya göç yoluyla gelen çok sayıda vatandaş olduğunu belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “ilçemizde çok sayıda dar gelirli ailemiz var. İşsizlik oranı Türkiye ortalamasının çok üzerinde. İmkanlarımız dahilinde her Ramazan’da olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Her zaman onlarla birlikteyiz. Kimseyi incitmeden, kırmadan arkadaşlarımız yardımları dağıtıyor. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.