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01 Haziran 2018 11:21

Bayraklı’da fırınlara sıkı denetim

Bayraklı Belediyesi gıda denetim ekibi halkın sağlığı ve güvenliği için on bir ayın sultanı Ramazan ayında denetimlerini sıklaştırdı.

Bayraklı’da fırınlara sıkı denetim

01 Haziran 2018 11:21

Ekipler eksikliklerin giderilmesi, gerekli uyarıların yerine getirilmesi, halkla daha iyi hizmet götürülmesi amacıyla Bayraklı’da faaliyet gösteren fırınlarda incelemelerde bulundu.



Bayraklı Belediyesi, Zabıta Müdürlüğüne bağlı konusunda uzman gıda denetim ekibiyle Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki tüm pide fırınları ve tatlı imalathanelerini denetlemeye devam ediyor. İşletmelerin ruhsat ve hijyen koşullarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol eden ekipler, koşulları sağlamayan iş yeri sahiplerine ihtar vererek uygun koşulara geçmeleri konusunda uyarılarda bulundu. İncelemelerde pidelerin gramajları, çalışanların ve üretimin sağlıklı koşullarda yapılıp, yapılmadığı denetlendi.



"Hijyensiz satışına izin vermeyeceğiz"


Vatandaşların sağlığı için sürekli denetim yaptıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Yasaların belediyelere verdiği yetkiler çerçevesinde gıda güvenliğine yönelik denetimleri ekiplerimiz periyodik olarak gerçekleştiriyor. Özellikle Ramazan ayında sağlığı etkileyecek ve hijyen koşullarına uymayan hiçbir işletmeden pide ve ekmek gibi ürünlerin satışının yapılmasına izin vermeyeceğiz. İşletme sahiplerine gerekli uyarıları yapıyoruz. Denetimleri sıklaştırarak halkımızın sağlığı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.




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