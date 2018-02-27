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27 Şubat 2018 10:03

Bayraklı’da gelenek 8. yılında

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 8.

Bayraklı’da gelenek 8. yılında

27 Şubat 2018 10:03

kez düzenlenecek geleneksel Deve Güreşi Festivali 4 Mart Pazar günü saat 10.00’da Smyrna Meydanında gerçekleştirilecek.


Bayraklı Belediyesi Geleneksel Deve Güreşi Festivali’ni bu yıl 8. kez düzenlemeye hazırlanıyor. İzmir’in çeşitli ilçelerinden binlerce vatandaşı Smyrna Meydanında buluşturacak etkinlik, 4 Mart Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Festivale İzmir’in yanı sıra Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla ve Manisa’dan da develer katılacak.


Bayraklı’da 8 yıldır bir geleneği sürdürdüklerini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bu geleneğe sahip çıkan Bayraklı halkı ve İzmirliler festival havasında bir gün geçiriyor. Vatandaşlarımız hem mangalını yapıyor hem de güreşleri izliyor. Bizim güreşlerimizde kan, vahşet, gözyaşı yok. Develer güreşecek, geleneklerimiz sürecek. Tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz” dedi.




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