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18 Mayıs 2018 13:42

Bayraklı’da gençlik festivali

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Festivali 3 gün boyunca ilçedeki okullarda düzenlenen çeşitli etkinliklerde renkli görüntülere sahne oldu.

Bayraklı’da gençlik festivali

18 Mayıs 2018 13:42

Ders aralarında okullarda hazır bulunan gösteri ekibinin dans ve akrobasi şovlarıyla karşılaşan öğrenciler kendilerinden habersiz düzenlenen etkinlik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Bayraklı’daki 29 farklı okulda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler ders arasında çalan zilin ardından kendilerini okul bahçesinde yapılan gösterilerin içinde buldu. Önce şaşkınlığını gizleyemeyen öğrenciler daha sonra serbest futbol, basketbol, dans ve çeşitli akrobasi şovlarında yapılan birbirinden zorlu hareketleri izlemenin keyfini yaşadı.


Öte yandan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediyesi yine anlamlı bir etkinliğe imza atacak. 19 Mayıs günü saat 18.00’da Bayraklı Belediyesi Migros Kafe önünden başlayacak kortej yürüyüşü yine binlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne olacak. İsteyen herkes hep bir ağızdan söylenecek marşlara ve ellerdeki Türk bayraklarıyla bu büyük coşkuya katılabilecek. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise ünlü sanatçı Candan Erçetin Smyrna Meydanındaki ücretsiz konserde sahne alacak. Erçetin, sevilen şarkılarını bu kez gençler için seslendirecek.



“Herkesi bekliyoruz”


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı’da bayramların büyük coşkuyla kutlandığını ve ülkede adından söz ettiren etkinliklere imza atıldığını belirterek, herkesi bu coşkulu etkinliğe katılmaya davet etti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını Bayraklı’da yine muhteşem etkinliklerle kutlayacaklarını ifade eden Karabağ, “Atatürk’ün bizlere emanet ettiği günlere sahip çıkıyoruz. 29 Ekim’leri, 23 Nisan’ları, 19 Mayıs’ları, 30 Ağustos’ları Bayraklı’da hep coşkuyla kutluyoruz. Kutlamaya da devam edeceğiz” dedi.




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