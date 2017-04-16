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16 Nisan 2017 09:07

Bayraklı’da gerçeğini aratmayan tatbikat

Bayraklı Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına, yaşanabilecek olumsuz bir olay karşısında acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Bayraklı’da gerçeğini aratmayan tatbikat

16 Nisan 2017 09:07

Gerçeğini aratmayan tatbikatta çalışanlar şantiyeyi istenilen zamanda tahliye ederek tam not aldı.



Acil durum tahliye tatbikatı Doğançay’da bulunan Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğü şantiyelerinde gerçekleştirildi. İş Güvenliği Uzmanı Meltem Tuna Kırcılar, işçilere acil durumlarda yapılması gerekenleri anlattı. Belediye işçileri uzmanın dediklerini dikkatle dinledi. Daha sonra eğitim uygulamasına geçildi. İşçiler acil durum sonrasında en kısa zamanda şantiye bölgesinden toplanma alanlarına alarm çalarak tahliye edildi.



Başaralı tatbikat


Bayraklı Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Meltem Tuna Kırcılar, “Bütün arkadaşlarımız 19 saniye 44 salise içinde alanı terk edebildi. Bölümlerini en son ünitelerin sorumlu amirleri terk etti. Alarm bütün bölgelerden rahatlıkla duyuldu. Çalışanların şantiyeden toplanma bölgesine intikalleri sırasında hızlı hareket ettiklerini gözlemledik” dedi.



İşgüvenliği bilinci


Çalışanların işyerindeki can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Şantiyelerimizi, belediye hizmet binalarını iş güvenliği kanununa uygun olarak düzenliyoruz. Çalışanlarımızla rutin olarak toplantılar düzenleyerek iş güvenliği bilincini yüksek tutuyoruz. Arkadaşlarımız başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi. Umarım hiçbir zaman olumsuz bir olayla karşılaşmayız” diye konuştu.




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