Bayraklı'da gıda satış yerlerine amansız takip

İzmir'in Bayraklı ilçesinde zabıta ekipleri, ilçede unlu mamuller üreten imalathane ve gıda satışı yapan iş yerlerini denetlerken, hijyen kurallarına uymayan ve mevzuata aykırı işlem yapan dükkanlara uyarılarda bulunuldu.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığı ile alışverişlerini yaparak hijyenik koşullarda üretilen gıdalara ulaşması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında bulunan unlu mamul imalathane ve satış yerleri, bakkallar, marketler, süper marketler ve kasaplar başta olmak üzere gıda satışı yapan yerlerde çalışma yapan ekipler; özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyenik ortamda üretilip üretilmediğini ve depolama şartları yönünden uygunluklarını denetledi. Satış yerlerinin yetkili firmalar tarafından haşere ilaçlamalarının yapılıp yapılmadığını ve çalışanların hijyen eğitim belgelerinin olup olmadığını da kontrol eden ekipler, mevzuata aykırı işlem yapan iş yerlerine ise uyarılarda bulundu.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, halk sağlığının önemine dikkat çekerek, "Bayraklı'da oturan vatandaşların alışverişlerini daha rahat ve güvenilir bir ortamda yapabilmeleri için ekiplerimiz, gıdaların üretim esnasında ve satışında hijyenik kurallara uyup, uymadıklarını kontrol ederek uymayan iş yerlerine gerekli işlemleri gerçekleştiriyor. Halk sağlığı önceliğimiz. Bunun için denetimlere aynı sıklıkla devam edeceğiz" dedi.