Bayraklı’da görkemli açılış

Geniş katılımla gerçekleşen görkemli törende konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bayraklı Belediyesi kurulduğu 2009 yılından bu yana yok olan her şeyi var haline getirdi. Artık Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren isim yapmış bir belediye olduk. Daha yapacak çok iş var. Hafta içi kent dışında böyle bir açılış yapmak kolay değil. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Doğançay Mahallesinde inşa edilen 3 tesisin açılış törenine Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın yanı sıra CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Tepecik Senfoni Orkestrası da konseriyle açılışa renk kattı.

4 milyon liralık yatırım

Bayraklı Belediyesinin kurulma aşamasında sandalyesi dahi yokken çok kısa sürede önemli başarılara imza atıldığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bayraklı Belediyesi 2008-2009 serüveninde kurulurken sandalyesiz, masasız başlayan bir belediyeydi. Gelinen noktada yaptığı sosyal faaliyetler, günlük hizmetleri ve çalışanlarıyla birlikte İzmir’de hatta Türkiye’de isim olmuş bir ilçe haline geldi. Bugün burada açılışını yaptığımız üç tesisin biri tamir atölyeleri, karşıda fen işleri şantiyemiz ve hayvan rehabilitasyon merkezimiz var. Toplam yatırım miktarı yaklaşık 4 milyon lira. Belediyenin öz kaynaklarıyla yaptığımız bir yatırım. Burası tepelikti ve çalışmalar sırasında çalışan bir kardeşimizi de kaybettik. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Biz bu dağı deldikten sonra bu tesisleri yaptık. Belediye hizmet binamızı İzmir’in en güzel yerlerinden birine yaptık ve hizmete geçti. Daha yapacak çok iş var. İlçe belediyelerinin bütçeleri ve imkanları artmadıkça bu yatırımlar çok olmaz. Ama biz az imkanlarla çok iş yapmaya devam edeceğiz. O yüzden benimle yola çıkan herkese, muhtarlarıma, meclis üyelerime, derneklere, tüm sivil toplum örgütlerine, değerli Bayraklı halkına ve Bayraklı dışından da bize destek verenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çok da kalbimiz kırıldı"

Belediyecilikte insana dokunmayı şiar edindiklerini anlatan Karabağ, Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Karabağ, şöyle devam etti: "28 semt evi olan Türkiye’nin tek belediyesiyiz. Türkiye’de en çok kütüphanesi olan ilçeyiz. 16 kütüphanemiz var. Türkiye’de ilk ve tek deprem etüt merkezini açan ilçeyiz. Bu ilkleri saymaya gerek yok ama en önemlisi Atatürk’ü, cumhuriyeti, Türk bayrağını vicdanlara kazıyan yegane belediyeyiz ve bu konuda ödül almış bir belediyeyiz. Hep beraber yaptık bunu. 28 semt merkezinde aylar süren çalışma sonucu, büyük organizasyonlar gerçekleştiren bir belediye haline geldik. Bu sevgiye dayalı, gönüllü insanların işidir. Parayla pulla olacak işler değil. Ben sizleri buraya toplayamam. Gönül işidir bu. Siyaset; gönüllere girme sanatıdır. Dayatmalarla, efelikle, dayılıkla bu işler olmaz. Sevileceksin. Gönüllere girmediğin sürece kral olsan, imparator olsan ne yazar? Onların da sonu var. Bu görevler gelip geçici. Sokaklar eski belediye başkanlarıyla dolu. Bu günler bitecek. Önemli olan iyi insandı dedirtebilmek. Yoksa bu koltuğun gücü gittiğinde göreceksin aynalarla yüzleşeceksin sen sadece kendine çalışmışsın, egolarına çalışmışsın. Ne kadar egosu yüksek belediye başkanı, milletvekili varsa onları ayıplıyorum. Bu işler egoyla olmaz. Bizim şirketlerimiz değil belediyeler, kurumlar bizim malımız, dükkanımız değil. Birbirimizle olan kırgınlığı unutacağız, yaptığımız yanlışın veya karşılıksız öfkenin halka mal olacağını düşünmemiz lazım. En tehlikeli insanlar, büyük noktalara getirilmiş, küçük insanlardır. Tesadüfler bir takım insanları bir yerlere getiriyor ve o insanların dünyası küçükse, büyük işler yapılamaz. Ben bu görev süresi içinde kalbini kırdığım insanlar varsa özür dilerim ama bizim kırılan kalbimizi tamir edecek insanları da bekliyoruz. Çok da kalbimiz kırıldı. Hepsini sineye çekiyoruz. Herkesin harcı değil burada böyle açılış yapmak. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Yola çıktığım süre içinde birlikte olduğumuz tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." Konuşmanın ardından protokol üyeleriyle birlikte tamir atölyelerinin açılış kurdelesini kesen Başkan Karabağ, daha sonra sırasıyla fen işleri şantiyesi ve Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmet binası ile Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışını yaptı.

"İhtiyaç duyulan hizmetleri yapacağız"

Fen işleri şantiye açılışında Bayraklı’da artık üretime geçildiğini vurgulayan Başkan Hasan Karabağ, "Fen işleri şantiyemiz atölyeleriyle faaliyete geçti. Burada eskiden imalat yoktu artık parklarımızın bankları dahil olmak üzere, çöp konteynerlerinin yeşillendirildiği o sistem, kaynak atölyesi ve marangoz atölyesiyle belediyenin o konulardaki işlerinin üretimine başlamış bulunuyoruz. Daha çok üretim daha ucuz imalat ve daha çok arkadaşımızın burada faaliyet göstermesini sağlıyoruz. Destek hizmetleri, fen işleri, temizlik işleri, park bahçeler ve muhtarlık müdürlüklerimiz burada faaliyet gösteriyor. Karşıyaka’dan ayrıldığımızda bize verilmeyen 200 bin metrekarelik alan vardı. Onları mahkeme kararıyla aldık ve bu dönemki belediye başkanımız Hüseyin başkana da (Hüseyin Mutlu Akpınar) bu alanı meclis kararıyla bize devrettiği için teşekkür ederiz. Yakında o parsellerde ihtiyaç duyulan hizmetleri yapacağız" diye ifade etti.

"Hayvanları sevmeyen, insanı sevemez"

Bayraklı’ya 5 yıldızlı hayvan rehabilitasyon merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karabağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayvanı ve doğayı sevmeyen, insanı sevemez. Bu merkezimizde sokak hayvanlarının kısırlaştırmasını yapıyoruz, tedavi yapıyoruz ve 22 hayvanı iyileşinceye kadar burada barındırabiliyoruz. Sonra küpeleyip, doğal yaşama bırakıyoruz. Duvarlarında hayvan figürlerini görüyorsunuz. Bizim ressamlar sokağındaki arkadaşlarımıza bu güzel çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Onlar bu duvarları resimlerle süsledi. Hayvan ve doğa dostu olmayan asla insan sevemez, asla insan dostu olamaz. Bu hassasiyeti bize gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Yanlışlarımız olursa, düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Belediyelerinde kısırlaştırma merkezleri olmadığı için geceleri bu bölgeye 50’şer 60’ar hayvanı bırakıp kaçan belediyelere sesleniyorum; ’Ayıp ediyorsunuz’. Nasıl olsa Bayraklı bakıyor, tedavi yapıyor diye buraya bırakıp, gidiyorlar. Biz yine onlara bakarız, doyururuz ama niçin kendileri bakmıyor onu sorgulasınlar" diye gönderme yaparak tesislerin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Karabağ’a desteklerinden dolayı Veteriner Hekimleri Odası Başkanı ile Hayvan Hakları Federasyonu ve Konfederasyonu tarafından teşekkür plaketi verildi.

3 yeni tesis hizmette

Fen işleri şantiye binasının 537 metrekare oturma alanı bulunuyor. Yaklaşık 2 bin 745 metrekare kapalı alana sahip, 4 kattan oluşan binanın bodrum katında kazan ve depolar yer alıyor. Projede, inşaat, marangoz, elektrik ve demir ile araç bakım atölyeleri, personel odaları, toplantı salonları bulunuyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü binası ve hayvan rehabilitasyon merkezi projesinde ise idare binası, geçici bakım ve karantina binaları yer alıyor. Merkezde, kedi ve köpekler kimliklendirilecek, kayıt altına alınacak, kısırlaştırılacak ve iyileşme dönemi sonrasında sağlıklarına kavuşan can dostların aşılamaları yapılıp, tekrar yaşam alanlarına bırakılacak. Sokaklarda hastalanan, yaralanan tüm can dostlarımız belediyenin veteriner hekimleri tarafından tedavileri gerçekleştirilecek, gerekirse cerrahi operasyonları yapılarak bu merkezde rehabilite edilecek.