Bayraklı'da görkemli açılış

Bayraklı'da toplumun her kesiminin ihtiyacına yönelik projeleriyle adından söz ettiren Bayraklı Belediyesi, Nafiz Gürman Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan Aşık Mahzuni Şerif Cemevi ve Kültür Merkezi'ni görkemli törenle hizmete açtı. Ünlü sanatçı Arif Sağ'ın türküleriyle kulakların pasını sildiği gecede, Bayraklı merkezde mutlaka bir cemevi daha yapacaklarını söyleyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Biz Alevi dostlarımızla gönül gönüle, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Bayraklımızın bu bölgesindeki ikinci cemevi olarak ihtiyacı karşılamada önemli bir yer olacak burası. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Bayraklı Belediyesi, kültür merkezi projelerinde yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Nafiz Gürman Mahallesinde inşa edilen Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yanı sıra eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, Alevi Vakıfları Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, İzmir Alevi Kültür Dernekleri yönetici ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkulu gecede Türk Halk Müziği'nin ünlü sesi Arif Sağ, oğlu Tolga Sağ, Erdal Erzincanlı, Nilüfer Sarıtaş, Zeynel Demir ve Gani Pekşen de türküleriyle katılımcıları mest etti.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Bayraklı'ya merkezde mutlaka yeni bir cemevi daha kazandıracaklarını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Bayraklımızın bu bölgesindeki ikinci cemevi olarak ihtiyacı karşılamada önemli bir yer olacak burası. Ama Bayraklımızın belediye binasının olduğu bölgede mutlaka bir cemevi daha yapacağız. Ve cemevi sayılarımızı artıracağız. Alevi toplumunun yüzyıllardır Anadolu topraklarında ezilmişliğinin burada haykırışını hep beraber yapacağız. Belediye başkanlığımızı aldığımız günden beri iddia ediyorum çalışan sayısına göre oran olarak Türkiye'de en fazla alevi çalışan belediye Bayraklı Belediyesi'dir. Öyle atıp tutmakla 'Ben Alevileri seviyorum' demekle bu işler olmuyor. Ne yaptığına bakacaksınız. Aş verdin mi? İş verdin mi? Mevki verdin mi? Onlara pozitif ayrımcılık yaptın mı? Çünkü gerekli. Biz Alevi dostlarımızla gönül gönüle, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Hz. Hüseyin'in Kerbela'da uğradığı katliamı Anadolu insanı yüzyıllardır değişik atmosferlerde yaşıyor. Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta olduğu gibi. Sivas hadiselerinde hocamın da orada olduğunu biliyorum. Kendisi de yaşamıştı. Ama şunu söyleyeyim bu ülkedeki mezhebe dayalı siyasi anlayış yıkılmadan yurtseverlerin, demokratların, Atatürkçülerin, laiklerin, cumhuriyetçilerin ve Alevilerin asla kurtuluşu olmayacak. Onun için bu cemevinin adını büyük halk ozanı Aşık Mahzuni olarak verdik” diye konuştu.

“Bugünü unutmayın”

Postacılar Mahallesi'nde inşaatı devam eden yeni kültür merkezine 'Arif Sağ' isminin verileceğini bir kez daha duyuran Başkan Karabağ, “Beraber ziyaret edip, fotoğraf çektirdiğimiz yeni kültür merkezimize sevgili Arif hocamızın ismini vererek yaşatacağız. Ama bu günü unutmayın. Bugün anlamlı bir gün. Muharrem ayındayız. Arif hocamız bizimle birlikte. Ben biliyorum ki; birçok yerden davet aldılar. Birçok teklif aldılar. Özellikle Bayraklı'da yaptığımız o güzel, muhteşem anma etkinliğinden sonra bir takım insanlar çağırdı ama Arif hocamız burayı teklifsiz kabul etti. Sebebini söyleyeyim. Bizim samimiyetimize inanıyor, bize inanıyor, onu sevdiğimizi biliyor. Onunla bütün anılarımızı yaşatacağımızı biliyor. Arif hoca sizi seviyoruz, sizi sayıyoruz. Aşık Mahzuni'yi seviyoruz. Pir Sultan Abdal'ı seviyoruz. Bütün halk ozanlarını seviyoruz. Yeni cemevi ve kültür merkezi ilçemize hayırlı uğrulu olsun” dedi.

Törende konuşan Arif Sağ, “Bizler sonuna kadar varlığımızı korumaya devam edeceğiz. Bunun adına ne derlerse desinler. Biz kimsenin camisinde medresesinde herhangi bir şeyinde sıkıntımız yok. Olabilir yüz tane bin tane on bin tane cami yapabilirler. Hiç sıkıntımız yok. Ama cemevlerimize de laf söyletmeyiz” diye kaydetti.

Konuşmaların ardından Arif Sağ, Başkan Karabağ'ın torunu Ege Işın'a mikrofon uzattı. Küçük Ege'nin “Hayırlı uğurlu olsun” sözü ile birlikte davetliler açılış kurdelesini kesti.

Arif Sağ, “Başkanım sizi büyükşehirde görelim”

Açılıştan sonra Gani Pekşen, Zeynel Demir, Nilüfer Sarıtaş, Tolga Sağ, Erdal Erzincan tek tek sahne alarak geceyi türkülerle aydınlattı. Vatandaşlar türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek, unutulmaz bir gece yaşadı. Etkinliğin sonunda ise Türk Halk Müziği'nin büyük sesi halk ozanı Arif Sağ alkışlarla sahneye çıktı. Erdal Erzincan'ın sazıyla eşlik ettiği Sağ'a diğer sanatçılar da sesleriyle destek verdi. Başkan Karabağ'ın torunu Ege Işın'ı bir an olsun yanından ayırmayan ünlü sanatçı Arif Sağ, seslendirdiği türkülerle dinleyenleri mest etti. Halk müziğiyle dolu gecede Başkan Karabağ'a teşekkür eden Sağ, “Başkanım seni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görelim inşallah. İzmir'de büyük bir tepe var görünen. İnşallah oraya birlikte büyük bir cemevi yapalım” dedi. Gecenin sonunda Başkan Karabağ, tüm sanatçılara çiçek takdim ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.