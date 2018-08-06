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06 Ağustos 2018 10:55

Bayraklı’da günde 330 ton evsel atık toplandı

İzmir’de Bayraklı Belediyesi ekipleri, 24 mahallede hummalı bir çalışma yürütürken, geçen yıl 9 bin 400 farklı noktadan günde 330 ton evsel nitelikli katı atık topladı.

Bayraklı’da günde 330 ton evsel atık toplandı

06 Ağustos 2018 10:55


Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 63 araç 239 personelle iki vardiya halinde sürdürdüğü çalışmalarında geçen yıl toplam 118 bin 800 ton evsel nitelikli katı atık topladı. Yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların ev temizliğini de yapan ekipler, ibadethanelerin de düzenli olarak temizliğini yapıyor. Buna göre 2018 yılının temmuz ayına kadar 9 bin 400 noktadan 69 bin 300 ton evsel nitelikteki katı atığın, depolama alanlarına transferi sağlandı. Moloz ekibi ise; kullanılmayan ev eşyası başta olmak üzere 2017 yılında toplam 12 bin ton katı atık, 2018 yılının temmuz ayına kadar da 8 bin ton moloz topladı.


Bayraklı’nın temizlikte marka haline gediğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "2009 yılından bu yana temizlik konusunda önemli yol aldık. Temizlik işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz 24 mahallede sürdürdüğü çalışmalarıyla çöpleri zamanında topluyor. Vatandaşlarımızın çevre kirliliği ile ilgili şikayet ve önerilerini anında değerlendiriyor ve çözüm buluyoruz. Aynı zamanda cami, cem evi ve kilisenin temizliğini rutin olarak gerçekleştirirken yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların evlerine giderek onların yaşam alanlarını daha sağlıklı ve temiz olmasını sağlıyoruz. Her şey daha temiz bir Bayraklı için" dedi.




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