Bayraklı'da hasta nakil hizmeti

İhtiyaç sahibi vatandaşların imkanlar dahilinde her zaman yanında olan Bayraklı Belediyesi, trafik kazası sonucu yürümekte güçlük çeken 31 yaşındaki Birgül Yörüş'ü yalnız bırakmadı. Yaşlı ve yatalak hastaları 3 ambulansla gidecekleri hastanelere götürüp, getiren ekipler Yörüş'ün tedavisi için de seferber oldu.

Yaklaşık 2 ay önce geçirdiği trafik kazasında vücudunun bazı bölgelerinde yaralar oluşan, kalça kemiği ve sol ayağı kırılan 31 yaşındaki Birgül Yörüş, desteklerinden dolayı Bayraklı Belediyesi'ne teşekkür etti.

Özel bir şirkette genel koordinatör olarak çalışan Yörüş, Karşıyaka Şemikler Mahallesi'nde aracını park ettikten sonra karşıya geçmek isterken yarış motorunun çarpması sonucu trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından vücudunun bazı bölgelerinde yaralar oluşan, kalça kemiği ve sol ayağı kırılan Yörüş'e Bayraklı Belediyesi sahip çıktı. Kazadan sonra tedavisi için düzenli olarak hastaneye gitmek zorunda kalan Yörüş, özel ambulans şirketleri ile sağlık kuruluşuna gitmek istedi. Ambulansların bir kaç defa gelmemesi ve yüksek ücret taleplerinin ardından Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü arayan Yörüş, ücretsiz hasta nakil hizmetinden yararlanmak istediğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen sağlık ekipleri Yörüş'ü evden alıp, istediği sağlık kuruluşuna daha sonra tekrar eve naklini gerçekleştirmeye başladı.

Sağlık ekipleri tarafından evde pansumanları da yapılan ve tedavisi hala devam eden Yörüş, "Talihsiz bir olay yaşadım. Şemikler tarafında aracımı park ettikten sonra bir yarış motoru çarptı. Kalça kemiği ve sol ayağımda kırıklar oluştu. Ayağıma platin takıldı. Bu süreçten sonra tedavim için sürekli hastaneye gidip gelmek zorunda kaldım. Özel ambulansla gidip geliyordum. Bir süre sonra özel ambulans gelmemeye başladı. Bayraklı Belediyesi'nin ücretsiz hasta nakil ambulanslarının olduğunu bu konuda destek verdiklerini söylediler. Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü aradım. Sağlık ekipleri eve geldi. Sağ olsun arkadaşlar o günden bu yana rutin olarak evden hastaneye hastaneden eve naklimi gerçekleştiriyorlar. Ayrıca pansumanları mı da yapıyorlar. Bayraklı Belediyesi'ne verdiği bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.