Bayraklı’da hem esnaf hem vatandaş memnun

Bayraklı’daki pazar yerlerinde tartı aletlerini kullanan esnaf, belediye bünyesinde kurulan Ölçüler ve Ayarlar Birimi ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor. Ekipler, tartıların vatandaşlar tarafından alınan ürünleri doğru tartıp tartmadığını kontrol ediyor.

Mühürsüz ve damgası bulunmayan ya da kalibrasyonu doğru olmadığı için yanlış tartan terazileri tespit eden ekipler, pazar esnafını yapılması gerekenler konusunda uyarıyor. Özellikle üzerinde Bakanlık onayı bulunmayan terazileri denetleyen ekipler, kaçak yollarla satın alınan Çin malı terazilerin pazar yerlerinde kullanımına izin vermiyor.

Bu uygulamayı hem esnaf hem de vatandaşlar için önemsediklerini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Esnafımız kendisinden alışveriş yapan vatandaşın ürününü eksik tartmak istemez. Aynı şekilde vatandaşlarımız da aldığı ürünün eksik tartılmasını istemez. Yapılan uygulamadan her iki taraf da memnun. Bir eksik görürsek arkadaşlarımız esnafımızı uyarıp bunun giderilmesi için süre tanıyor” dedi.