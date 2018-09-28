Bayraklı'da hurda araçlara geçit yok

İzmir'in Bayraklı ilçesinde zabıta müdürlüğü ekipleri, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, tehlikeye yol açabilecek hurda araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda boş alan, park ve yol üzerine bırakılan hurda araçları tespit eden ekipler, hurda araçları çekici ile bulundukları yerden kaldırarak Doğançay'da bulunan hurda araç otoparkına kaldırıyor.

Bayraklı'da vatandaşlardan gelen şikayetler ve gezici ekibin tespitleriyle hurda araçlara anında müdahale eden zabıta ekipleri, araç sahiplerine ulaşarak aracın kaldırılması için uyarıda bulunuyor. Hurda araçları bulundukları yerden almayanlara cezai işlem uygulanırken, ekipler, hurda aracın trafikten men olup olmadığına bakıp, gerekli işlemlerin ardından çekiciye yüklüyor ve ardında da Doğançay'da bulunan hurda araç otoparkına çekiyor. Zabıta ekipleri ayrıca, araçların çevreye zarar vermesini ve madde bağımlıların mekanı haline gelmesinin de önüne geçmiş olurken, hurda araçları sokak ve caddelere terk edenlere 5326 sayılı kabahatler kanununun 41/7 maddesi gereğince 658 lira, ayrıca satış amaçlı araçların kamu alanını işgal edenlere de 124 TL para cezası uygulanıyor.

Terk edilmiş hurda araçların çevrede kötü görüntüye yol açtığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Hurda araçlar sadece kötü görüntüye yol açmıyor. Ulaşımı engellediği gibi ayrıca çevrede oluşacak yangınlara davetiye çıkarıyor. Kötü amaçlar için kullanılabiliyor. Hiç kimseye zarar vermeden ortadan kaldırmak için ekiplerimiz cadde ve sokaklarda düzenli olarak kontrolü sağlayarak, Doğançay'da bulunan otoparka kaldırıyor. Herkesi hurda araçların parkı konusunda hassas davranmaya davet ediyorum" dedi.