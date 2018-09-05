Bayraklı’da ilk yardım semineri

Bayraklı Belediyesi Osmangazi hizmet binası salonunda düzenlenen ilk yardım semineri, Kızılay İzmir Şubesi ilk yardım merkezi müdürü Çağatay Delen tarafından verildi. Seminerde temel ilk yardım uygulamaları ve yaşam destek konuları ele alındı. Kültür ve Sosyal İşler ile Spor İşleri müdürlükleri personellerinin katıldığı etkinlikte; yaşanan olayların ardından olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yanık, sıcak çarpması ve burkulma, kırık, çıkık gibi günlük hayatta karşılaşılabilecek olaylarda ilk müdahalenin nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verildi. İlk yardımda yaralı taşıma teknikleri, bilinç bozuklukları, zehirlenme ve hayvan ısırmaları gibi konulara vurgu yapan ilk yardım müdürü Delen, ilk müdahalelerin hayati önem taşıdığını ve toplumda ilk yardımdaki bilinçsizce yapılan müdahaleler sonucunda kaybedilen hayatların da olduğuna dikkat çekti.

Çalışan personelin olası bir durum karşısında ilk müdahaleyi nasıl yapacağını bilmesinin hayati önem taşıdığını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Personelimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için zaman zaman ilk yardım eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerle ilk yardım konusunda daha bilinçli personelin oluşturulması ve hayati tehlikelerin daha az seviyeye indirilmesini amaçlıyoruz. Eğitimlerimiz tüm birimlerimizde belirli aralıklarda yapılmaya devam edecek” dedi.