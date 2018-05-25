Bayraklı’da internetten seminerler sürüyor

Webinar adıyla gerçekleştirilen canlı yayınına ülke genelinde 110 kütüphane katılırken, binlerce kişiye ulaşıldı.

Bayraklı Belediyesi 15 kütüphanesi ile İzmir ve Türkiye’de adından söz ettirecek projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda merkez kütüphanesi “Herkes için kütüphane” projesi kapsamında düzenlenen ve internet üzerinden gerçekleştirilen seminere ev sahipliği yaptı. Tüketiciyi Koruma Derneği İzmir Şube Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Buca Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Tamer Gören tarafından verilen seminerde tüketici hakları konusu ele alındı.

Bayraklı Kütüphanelerinde belirli aralıklarla, farklı konularda gerçekleştirilen seminerlere vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Bugüne kadar farklı illerdeki kütüphanelerden yapılan yayınları dinleyen vatandaşlar bu kez Bayraklı Merkez Kütüphanesinden canlı yayınlanan tüketici hakları konusunda bilinçlendirildi. “www.herkesicinkutuphane.org” internet sitesi üzerinden yapılan yayında tüketicilerde bilinç arttırmaya yönelik faydalı bilgileri örneklerle anlatan Tamer Gören’i Türkiye genelinde 110 kütüphane’de binlerce kişi online takip etti.

Bilinçlendirme semineri

Gönüllülük esasına dayalı bu tarz etkinliklerde seminerler verdiğini belirten Gören, “Tüketicilerde bilinç artırımına yönelik faaliyetler sürdürüyoruz. Bayraklı Belediyesi herkes için kütüphane projesini duyduk. Tüketiciyi Koruma Derneği TÜKODER olarak bu çalışmada yer almak istedik. Bayraklı Belediyesi kütüphane yöneticileri ve çalışanları bize Türkiye çapında 110 kütüphanede binlerce tüketiciye ulaşma imkanı sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Bayraklı’nın örnek kütüphaneleri

Bayraklı Kütüphanelerinin Türkiye’ye örnek olduğunu dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise “Kütüphaneler gelişen çağda artık sadece kitap okunan mekanların dışına çıktı. İnternet sayesinde bilgiye ulaşmak artık daha kolay. Bayraklı Belediyesi kütüphaneleri olarak da yeni çağa ayak uyduruyoruz. Proje çerçevesinde vatandaşlarımıza çeşitli konularda online seminerler düzenleyerek, onları bilinçlendiriyoruz. Bu etkinliklerimizi internet üzerinden ülke genelinde binlerce kişi takip edebiliyor. Farklı illerde gerçekleştirilen seminerleri de bizim kütüphanelerimizde vatandaşlarımız dinleyip, bilgi sahibi olabiliyor” dedi.