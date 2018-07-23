Bayraklı’da işsizlerin umudu İŞ-KUR masası

BU kapsamda iş bulan 42 yaşındaki Emre Uyulmuş da, belediyenin girişimi sayesinde 6 yıldır bir firmada çalışıyor.

42 yaşındaki Emre Uyulmuş, bundan 6 yıl önce İzmir Kültür Park’ta gerçekleşen İŞ-KUR 1. İstihdam Zirvesine katıldı. Fuarda gezinerek çeşitli firmalara öz geçmişini bırakan Uyulmuş, bir arkadaşının vasıtasıyla Bayraklı Belediyesi’ni duydu ve İŞ-KUR masasına geldi. Burada yetkililerle görüşme yapan Uyulmuş, İşkur sistemine kaydını yaptırdı ve bir süre sonra cep telefonuna gelen mesajla Bayraklı Belediyesi İŞ-KUR masası ile ortaklaşa düzenlenen toplu iş görüşmelerinde çağrıldı. Görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından Uyulmuş, bir makine fabrikasının engelli kadrosunda iş başı yaptı. Halen başarılıyla görevine meydancı olarak devam eden Emre Uyulmuş, iş yerinin genel temizliğini, düzenlemesini yapıyor, içecek servisinde bulunuyor. Bayraklı Belediyesi’ne iş bulma hizmeti için teşekkür eden Uyulmuş, iş arayan tüm vatandaşların Bayraklı Belediyesi İŞ-KUR masasına CV vermelerini tavsiye etti. Uyulmuş, "O gün Bayraklı Belediyesi’ne başvurmasaydım bugün belki bu işte çalışıyor olamayacaktım. 6’ncı yılıma girmek üzereyim. Yıllardır meydancı olarak çalışıyorum. İşimi ve işyerimi seviyorum” dedi.

Türkiye’de işsizliğin milyonlarla ifade edildiği bir dönemde Bayraklı’daki durumun da farklı olmadığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "İlçemizdeki işsizlik oranını en aza indirmek için göreve geldiğimizden bu yana çalışıyoruz. İŞ-KUR ile yaptığımız anlaşma kapsamında 2010 yılından bu yana işverenle iş arayanı bir araya getiriyoruz. Bayraklı Belediyesi, ne yazık ki sınırlı sayıda işçi alabiliyor; ancak bize müracaat eden firmalara bugüne kadar binlerce vatandaşımızı yerleştirdik ve iş sahibi yaptık. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor. Gerçek anlamda iş arayan, çalışmak isteyen binlerce kişiye iş bulmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.