Bayraklı’da kaçak moloza geçit yok

Çevreyi kirlettikleri tespit edilen kişilere ise zabıta ekipleri tarafından para cezası yazılıyor. Gelen taleple bu atıkları toplayan ekipler daha temiz bir yaşam için vatandaşları belediyenin ‘Alo Moloz’ hattını aramaları konusunda uyarıyor.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevreye kaçak yolla dökülmeye devam eden molozları ortadan kaldırarak çevre ve görüntü kirliğini önlerken “Alo Moloz” hattı ile vatandaşların çoğunlukla ev tadilatı ve eşya yenilemeleri nedeniyle ortaya çıkan inşaat molozlarını kapılarının önünden alıyor. 24 mahallede çalışmalarını sürdüren ekipler, farklı adreslerden aldıkları kullanılamaz halde eski koltuk, yorgan gibi eşyalar ile ağaç ve inşaat artıklarından oluşan molozları toplayarak, belirlenen alanlara taşıyor. Bu kapsamda günlük ortalama 40 ton, ayda yaklaşık 960 ton moloz toplayan ekipler, 2017 yılında 13 bin 380 ton bu yılın ilk 6 ayında ise yaklaşık 7 bin ton moloz toplayarak çevre ve görüntü kirliğini önledi.

Bayraklı Belediyesi’nin “Alo Moloz” hattı ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda molozları bulundukları adreslerden alan ekipler, vatandaşları bu hizmeti kullanmaları konusunda bilgilendiriyor. İlgili birimin (0232) 477 20 00 numaralı telefon numarasını arayarak bilgi alınabiliyor. Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, 5326 sayılı kabahatler kanunun 41. maddesine göre inşaat atık ve artıklarının toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atılması halinde ise 227 TL’den başlayıp, 13 bin 344 TL’ye kadar para cezası uygulanacağını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunuyor.

“Daha yaşanabilir Bayraklı için”

Kaçak moloz dökerek çevre ve görüntü kirliliği oluşturan vatandaşları uyardıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Ekiplerimiz çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi konusunda hassas bir çalışma yürütüyor. Hedefimiz kaçak moloz dökümlerinin önüne geçmek ve böylece Bayraklı’yı daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline getirmek. Bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.