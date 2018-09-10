Bayraklı'da karikatür şenliği

11 çizer gün boyu Bayraklı Sevgi Yolu'nda çok sayıda kişinin portre karikatürünü çizdi. Ortaya çıkan sonuçlar yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bayraklı Sevgi Yolu üçüncü kez portre karikatür şenliğine ev sahipliği yaptı. Karikatüristler Bilal Akay, Birol Çün, Burak Akerdem, Lütfü Çakın, Celil Mavidemir, Hüseyin Esen, M.Ali Güneş, Mustafa Yıldız, Ozan Çavdar, Saadet Demir Yalçın ve Turan İyigün şövaleleriyle hafta sonu Sevgi Yolu'nda yerlerini aldı. Vatandaşlar da portre çizimi yapan karikatüristlere büyük ilgi gösterdi. Karikatüristlerin karşısına geçen vatandaşlar ücretsiz etkinlikte birbirinden farklı tekniklerle portrelerini çizdirdi. Ortaya çıkan görüntüler herkesi mutlu ederken, birçok vatandaş karikatürlerini çerçeveletip evine asacağını söyledi.

“İlgiden memnunuz”

Bayraklı'da vatandaşların kültürel etkinliklere büyük ilgi gösterdiğine dikkat çeken Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “3'üncü kez karikatüristlerimizi sevgi yolunda ağırlıyoruz. Vatandaşların karikatür sanatına ilgisi hayli güzel. Bizi mutlu ediyor. Başta çocuklar olmak üzere birçok kişi portresini yaptırdı. Ortaya çıkan sonuçlar hayli güzeldi” dedi.