Bayraklı'da Kent'in onur günü

Hasta kabulüne 4 Eylül'de başlayan Kent Sağlık Grubu'nun ikinci tıp merkezi Kent Tıp Merkezi Bayraklı'nın resmi açılışı törenle gerçekleştirildi. Bayraklı'nın İzmir'in hızlı gelişen ve şehrin simgesi haline gelen modern yüzünü oluşturduğunu belirten Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, “Bu bölgede yaşayan ve çalışan kişilerin ihtiyaç duyacakları yüksek kaliteli sağlık hizmetini vermek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Kent Sağlık Grubu olarak böyle bir merkez i şehrimize kazandırmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz” dedi.

İzmir'in yeni cazibe merkezi Bayraklı'da Mansuroğlu Mahallesi, 286/10 Sokak, No: 7A adresinde hizmete açılan Kent Tıp Merkezi'nin resmi açılış törenine Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Kent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Bakioğlu, gazete temsilcileri, Kent ailesi, konuk hekimler katıldı. Konuklara hitap eden Dr. Yıldırım, tıp merkezinin Bayraklı'nın 6 bin metrakare büyüklükte bir cerrahi merkezi olduğunu vurgulayarak, “45'er metrekare büyüklüğünde iki ameliyathanenin yer aldığı merkezimizde 24 saat içinde taburcu edilebilecek operasyonlar gerçekleştirilecek. Toplam 10 yatak kapasitesi ile bu merkezimiz aslında çok yetenekli ve kapasitesi yüksek bir hastane gibi görülebilir” diye konuştu.

“Hastanemiz önemli bir destek ve güvencedir”

Dr. Yıldırım, merkezin ameliyathane ve yataklı hizmetlerin yanı sıra çok gelişmiş görüntüleme sistemlerine sahip olduğunu, son teknolojileri barındıran MR, BT, mamografi gibi cihazlarıyla birçok hastanenin radyoloji merkezinden daha donanımlı olduğunu kaydetti. Neredeyse tüm branşlarda hekimlerin tam zamanlı poliklinik hizmeti sunduğunu belirten Dr. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çiğli'de bulunan Kent Hastanemiz bu merkezimiz için büyük bir destek ve güvencedir. İleri seviye hastane hizmetleri için gerektiğinde hasta naklini sağlayacak olan bir ambulans ve hasta transport aracı burada hazır bekletilmektedir. Hastanemizde tedavisi devam eden, evi ya da işleri bu merkezimize yakın olan hastalarımız tedavi ve kontrollerini merkezimizde sürdürebileceklerdir. Bilgi ve iletişim alt yapısı olarak hem Bayraklı hem Alsancak Tıp Merkezlerimiz hem de hastanemiz sanal ortamda tek bir merkez gibi yapılandırılmıştır. Yani buraya gelen hastamıza ait daha önce oluşturulmuş olan her türlü tıbbi bilgi ve görüntüler sistemden ekranlara aktarılıp doktor ve tıbbi personelin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Aynı şekilde bu merkezde oluşan hasta kayıt ve tıbbi bilgiler de ana sunucu üzerine kalıt edilip hastane ve Alsancak Tıp Merkezimize aktarılmaktadır.”

Akıllı bina

Öte yandan bitmiş olarak alınan binanın tıp merkezine dönüştürülmesinin ciddi bir zaman, emek ve maliyet sonucu gerçekleştirildiğine de dikkat çeken CEO Dr. Ruşen Yıldırım, “İklimlendirme ve temiz hava sistemleri, su arıtma alt yapısı, trafoü, UPS ve jeneratörler, ilave yapılan asansörler, merdiven ve yangın önleme sistemleriyle tamamen akıllı bir binaya dönüştürülmüştür. Bu süreçler özellikle üst katlarda hizmet vermekte olan Bölge İdare Mahkemesinin çalışmasını engellemeyecek şekilde yapılması nedeniyle uzun bir sürede ve zorluklarla gerçekleşmiştir. Tüm bu süreçlerde bu merkezimizin açılışı sırasında bizlere destek olan Sayın Belediye Başkanımız Hasan Karabağ ve tüm ilgili mesai arkadaşlarına, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur ve Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğündeki tüm görevlilere verdikleri destekten ve yardımlardan dolayı teşekkür ederim. Kent Sağlık Grubu olarak böyle bir merkez i şehrimize kazandırmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Herkes için hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

“Zor oldu ama iyi oldu”

Açılış kurdelesini Dr. Yıldırım, Cem Bakioğlu ve hekimlerle birlikte “hayırlı olsun” dilekleriyle kesen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da konuşmasına Kent yöneticilerine teşekkür ederek başladı. Merkezin büyük bir çaba ve zorluklardan sonra hayata geçirildiğine bizzat tanık olduğunu belirten Karabağ, şöyle konuştu:

“Dünyanın ve Türkiyemizin yaşadığı ciddi ekonomik sıkıntıları göze alırsak yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu anlarız. Ruşen Bey'den burada 100 kişinin çalışacağını öğrendim. İşsizlikle boğuşan bir kentin ilçesinin belediye başkanı olarak en çok karşıma çıkan çalışma taleplerinin karşısında böylesine istihdamın yatırımcılarla karşılanması ayrıca önemli ve değerli. Hepsinin ötesinde sağlık herkes için önemli. O nedenle bu tesisleri gözümüz gibi koruyacağız, Bayraklı Belediye olarak hep yanınızdayız, hep beraber olacağız.”

(MY)

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