Bayraklı’da ‘kukla tiyatrosu’

Bu kapsamda anneleriyle birlikte geri dönüşüm malzemelerinden kukla yapmayı öğrenen çocuklar, ortaya çıkan eserleri kendilerine özgü repliklerle tiyatro oyununa dönüştürüyor.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetişkinler ve çocuklar için düzenlediği resim tiyatro, gitar, halk oyunları, drama ve satranç gibi kurslarla bireylerin kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunuyor. Bu kurslara yeni bir heyecan getirmek amacıyla çocuklara yönelik kukla tiyatrosu kursu başlatan Bayraklı Belediyesi, çocukların anneleriyle birlikte keyifli bir zaman geçirirken el becerisi, gözlem yeteneği ve yaratıcılık yönünden kendilerini geliştirmelerini sağlıyor. Karton kutu, bardak, kâğıt gibi atık maddelerden hayal ettikleri karakterleri annelerinin yardımı ile kukla haline getiren çocuklar, karton kutudan oluşturdukları sahne içerisinde kendilerine özgü repliklerle ‘kukla tiyatrosu’ sergiliyor.

“Herkesi bekliyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Kukla tiyatrosu kursuna katılan çocuklarımız anne ve babalarıyla paylaşamadıkları konuları kukla tiyatrosuyla anlatabiliyor. Çocuklar eğlenerek, öğrenirken farklı konulardaki düşüncelerini de paylaşma noktasında kendilerini geliştiriyor. Belediye olarak çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayacak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kurslara katılmak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.