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10 Temmuz 2017 10:24

Bayraklı’da kültür merkezi ve cemevi projesinin temeli atıldı

Bayraklı Belediyesi, Nafiz Gürman Mahallesinde hayata geçireceğe kültür merkezi ve cemevi projesinin temelini attı.

Bayraklı’da kültür merkezi ve cemevi projesinin temeli atıldı

10 Temmuz 2017 10:24

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Geçtiğimiz yıl kültür merkezi ve taziye evi projemizin açılışını yaptık. Şimdi de kültür merkezi ve cemevi projemiz için parsel sahiplerinden hisselerini aldık ve projemizin temelini attık” dedi.


Bayraklı Belediyesi, Nafiz Gürman Mahallesinde İZSU dolum tesisinin karşısındaki alanı kamulaştırarak cemevi projesini başlattı. Bu kapsamda, Bayraklı Belediyesi Kültür Merkezi ve cemevi projesinin temelini attı. Temeli atılan projeye göre tesisin, bodrum katıyla birlikte dört kat olacağı, projenin toplam inşaat alanı ise 938 metrekareyi bulacağı kaydedildi.


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Nafiz Gürman Mahallesindeki kültür merkezi ve taziye evi projesinin açılışını geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu projemiz bölgemizde önemli bir ihtiyaca yanıt verdi. Vatandaşlarımız burada taziyelerini kabul ediyor. Şimdi yine aynı mahallemizde kültür merkezi ve cemevi projemizin temelini attık. Buranın arsasıyla ilgili bir problem vardı, bunu aştık. Hisselerini aldık. Projeyi dört katlı olarak planladık. Gerçekten Bayraklı’ya yakışan bir proje olacak. Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Göreve geldiğimizde ‘Camiler, Kiliseler, Cemevleri bizim’ dedik ve bu doğrultuda çalışmalar yaptık, yapıyoruz” dedi.




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