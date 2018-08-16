Bayraklı’da kursiyer seçmeleri eylülde

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, çocuk ve gençlik korosu, halk oyunları ekibi ve tiyatro kursu seçmelerinde başarılı olanlar yıl boyunca çeşitli etkinliklerde sahne alma fırsatı bulacak. Seçmeler 5-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Bayraklı Belediyesi Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çocuk ve Gençlik Korosu sesine güvenen yeni kursiyerlerini bekliyor. Birbirinden güzel etkinliklerde sahne alan koroların bir parçası olmak isteyenler şef Dr. Zeynel Demir yönetimindeki THM Korosunun 11 Eylül Salı saat 18.00’da, Şef Dr. Halil Altınköprü yönetimindeki TSM korosunun 12 Eylül Çarşamba saat 18.00’da, Şef Hançer Şahika Türkkan yönetimindeki çocuk ve gençlik korosunun ise (8-18 yaş arası) 13 Eylül Perşembe saat 18.00’da Osmangazi Hizmet Binası konferans salonunda seçmelerine katılabilecek. Bayraklı Belediyesinin bir diğer gurur kaynağı da şampiyon halk oyunları ekibi. 2016-2017 yıllarının Türkiye şampiyonu ekibin bir üyesi olmak isteyen yetenekli gençler için 5 Eylül Çarşamba saat 19.00’da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda halk oyunları seçmeleri düzenlenecek. Bayraklı Belediyesi tiyatro kursu için ise, yeni ekip arkadaşları aramaya devam ediyor. Her yıl belirli zamanlardaki gösterileriyle beğeni kazanan tiyatro ekibinin yeni oyuncu adayları için yetişkin ve çocuk olmak üzere iki ayrı seçme yapılacak. 16 yaş ve üzeri oyuncu adaylarının seçmeleri 14 Eylül Cuma 18.30’da, 8-15 yaş arası 15 Eylül Cumartesi saat 12.00’da Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleşecek. Korolar, halk oyunları ve yetişkin-çocuk tiyatro kursları seçmeleri hakkında Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 477 20 00 telefon numarasının 2573 ve 2574 dahili hatlarından detaylı bilgi alabilecek.

“Herkesi bekliyoruz”

Sanatın her dalına her zaman önem verdiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Kültür merkezleri ve semt evlerinde Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, çocuk ve gençlik korosu, halk oyunları ve tiyatro kursu veriyoruz. Yeni nesillerin farklı düşünen, özgür ve sanata değer veren bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımız sürüyor. Sanata gönül veren ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkesi kurslarımıza davet ediyorum” dedi.