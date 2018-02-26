Bayraklı’da kurslara yoğun ilgi

Çeşitli dallardaki meslek ve hobi kurslarından 3 bin 500 kişi faydalanıyor. Birçok kursiyer el becerilerini geliştirerek, öğrendiklerini üretime dönüştürüyor ve ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Bayraklı Belediyesi her yıl açtığı kurslarla binlerce kişiyi kültür merkezleri ve semt evlerinde ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda gerek meslek, gerekse hobi kursları vatandaşların el becerilerini geliştiriyor, sosyalleştiriyor ve meslek sahibi yapıyor. Kurslardan öğrendiklerini ilerleten kursiyerler özellikle dikiş, nakış, takı, tasarım ürünleri yaparak satıp, ev ekonomilerine gelir sağlıyor. 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden kurslara isteyen herkes katılabiliyor.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri bünyesinde dikiş, takı tasarımı, ahşap boyama, İngilizce, resim, gitar, karikatür, halk oyunları, satranç, el nakışı, kurdele nakışı, makine nakışı, ev tekstili, drama, okuma yazma, iğne oyası, tiyatro, kuaförlük, bağlama, beden ve zihin jimnastiği, Türk Sanat Müziği korosu, Türk Halk Müziği korosu, çocuk korosu ve ritim dikkat kursları ücretsiz olarak düzenleniyor.

“Herkesi kurslarımıza bekliyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yıl boyunca çok sayıda ücretsiz kurs düzenlediklerini belirterek, “Her yaş grubundan vatandaşımızın bu kurslara katıldığını görmek bizi mutlu ediyor. Özellikle kadınlarımız kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Meslek edindirme kursları ile onların ev ekonomilerine katkı sağlamalarının önünü açıyoruz. 24 mahalledeki 27 semt merkezimiz ve kültür merkezlerimiz kurslarımıza ev sahipliği yapıyor. Yıl sonunda kursiyerlerimizin açtığı sergide el emeklerini görmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Herkesi kurslarımıza bekliyoruz” dedi.