Bayraklı’da kütüphanelere öğrenci akını

Bilgisayarları ve teknoloji alt yapıları yenilenen kütüphanelerde çocuklar hem istedikleri kitapları okuyor hem de internet sayesinde bir tuşla dünya ile buluşuyor.

Özellikle çocukların ufkunu açan, onların hayatlarına yön veren kitaplara Bayraklı’da ulaşmak çok kolay Bayraklı Belediyesi tarafından 15 mahallede açılan kütüphanelerde binlerce kitaba istedikleri zaman ulaşabilen çocuklar ve gençler, okulların kapanmasıyla boş vakitlerini kütüphanelerde geçiriyor. Hava sıcaklığının yüksek seviyelerde seyrettiği şu günlerde çocuklar, kütüphanelere gelerek hem istedikleri hikaye ve romanları okuyor hem de teknoloji alt yapıları yenilenen kütüphanelerde internet aracılığıyla istedikleri bilgiye anında ulaşabiliyor. İsteyenler ise okumak istedikleri kitapları tekrar geri getirmek şartıyla evlerine götürebiliyor.

"Kütüphanelerimize bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 15 mahallede kütüphane açtıklarını hatırlatarak, “Kitaplar iyi birer arkadaştır. Çocuklarımıza, gençlerimize hep okumayı tavsiye ediyoruz. Onların okuması için uygun kütüphaneleri ilçemize kazandırıyoruz. Hedefimiz tüm mahallerde birer kütüphane açmak. Hacettepe Üniversitesi Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi’nin girişimiyle ABD’deki Bill ve Melinda Gates Vakfı’ndan sağlanan fonla Bayraklı Belediyesi kütüphanelerinin teknolojik altyapıları güçlendirildi. Böylece kütüphanelerimizi birer cazibe merkezi haline dönüştürdüğümüzü de söyleyebilirim. Kütüphanemizin kapıları herkese açık. Herkesi bekliyoruz” dedi.