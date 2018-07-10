Bayraklı’da minikler Atatürk Müzesini gezdi

Yılın her döneminde farklı branşlarda açtığı kurslarla çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan Bayraklı Belediyesi, bu yaz döneminde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosunda satranç, resim, tiyatro, ritim, drama ve gitar kurslarına katılan öğrenciler müze gezisi ile ödüllendirildi. Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte çocuklar, müze bilincini öğrenirken yaşadıkları şehri daha yakından tanıma fırsatı buldu. Konak’taki Atatürk Müzesi’nde Atatürk’ün kullandığı eşyaları ve yaşadığı mekanı inceleyen öğrenciler, İzmir’in Kurtuluş Savaşı döneminde yaşadığı tarihi süreç hakkında bilgi sahibi oldu. Veliler tarafından da beğeni kazanan gezide çocuklar müzenin gösteri salonunda Atatürk’ün İzmir’de yaptıklarıyla ilgili kısa bir video da izledi. Öğrenciler, Atatürk hakkında bilmedikleri birçok şeyi burada öğrendiklerini belirterek, Ata’nın kaldığı evi, uyuduğu yatağı, mutfağı, banyosu ve kullandığı eşyalarını yakından görmenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Çocuklara ve gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu belirterek çağdaş, modern, cumhuriyetçi ve Atatürkçü gençler yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Çocuklarımıza farklı branşlarda verdiğimiz kursların dışında müzelerin önemini aşılamak hem de değerlerimizi anlatmak amacıyla bu gezileri düzenliyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü daha yakından tanımaları için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda bu tür gezilerimizi de sürdüreceğiz. Atatürk; çocuklarımızı, gençlerimizi bizlere emanet etti. Biz de Atamızın emanetine sahip çıkıyoruz” dedi.