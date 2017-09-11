Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 12:38

Bayraklı’da müzik koroları için yeni sesler aranıyor

Bayraklı Belediyesi Türk Halk Müziği (THM), Türk Sanat Müziği (TSM), çocuk ve gençlik ile çok sesli koroları için koristlerini seçecek.

Bayraklı’da müzik koroları için yeni sesler aranıyor

11 Eylül 2017 12:38

25-30 Eylül tarihleri arasında Osmangazi hizmet binasındaki seçmelere, sesine güvenen herkes katılabilecek.


Bayraklı Belediyesi, korolarına yeni sesler arıyor. Çok sesli koro için seçmeler 25 Eylül Pazartesi 18.30’da, THM Korosu seçmeleri 26 Eylül Salı saat 17.00’da, şef Dr. Halil Altınköprü eşliğindeki TSM seçmeleri ise 27 Eylül Çarşamba 19.00’da gerçekleştirilecek. Şef Hançer Şahika Türkkan yönetiminde 8-18 yaş gurubu arasındaki çocuk ve gençlik korosu korist seçmeleri de 30 Eylül Cumartesi saat 14.00’da yine Osmangazi hizmet binası konferans salonunda yapılacak. THM, TSM, çok sesli ile çocuk ve gençlik koroları her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli günlerde verdikleri konserlerle müzikseverleri bir araya getirecek.


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, belediye korolarının verdiği konserleri binlerce kişinin takip ettiğini belirterek, “Korolarımızın verdiği konserler her yıl hemşehrilerimiz tarafından ilgiyle izleniyor. Gerçekten çok çalışıyorlar. Her konserin sonunda ayakta alkışlanarak bu gayretlerinin karşılığını alıyorlar. Şimdi yeni isimlerle korolarımızı güçlendiriyoruz. Sesine güvenen herkesi seçmelere bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    31°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç