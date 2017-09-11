Bayraklı’da müzik koroları için yeni sesler aranıyor

25-30 Eylül tarihleri arasında Osmangazi hizmet binasındaki seçmelere, sesine güvenen herkes katılabilecek.

Bayraklı Belediyesi, korolarına yeni sesler arıyor. Çok sesli koro için seçmeler 25 Eylül Pazartesi 18.30’da, THM Korosu seçmeleri 26 Eylül Salı saat 17.00’da, şef Dr. Halil Altınköprü eşliğindeki TSM seçmeleri ise 27 Eylül Çarşamba 19.00’da gerçekleştirilecek. Şef Hançer Şahika Türkkan yönetiminde 8-18 yaş gurubu arasındaki çocuk ve gençlik korosu korist seçmeleri de 30 Eylül Cumartesi saat 14.00’da yine Osmangazi hizmet binası konferans salonunda yapılacak. THM, TSM, çok sesli ile çocuk ve gençlik koroları her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli günlerde verdikleri konserlerle müzikseverleri bir araya getirecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, belediye korolarının verdiği konserleri binlerce kişinin takip ettiğini belirterek, “Korolarımızın verdiği konserler her yıl hemşehrilerimiz tarafından ilgiyle izleniyor. Gerçekten çok çalışıyorlar. Her konserin sonunda ayakta alkışlanarak bu gayretlerinin karşılığını alıyorlar. Şimdi yeni isimlerle korolarımızı güçlendiriyoruz. Sesine güvenen herkesi seçmelere bekliyoruz” dedi.