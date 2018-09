Bayraklı'da okullar yeni sezona hazır

Her yıl eğitim-öğretim sezonu öncesi okulların ihtiyaçlarını belirli ölçüde karşılayan belediye ekipleri, ilçede ihtiyaç duyulan okul binalarındaki badana, boya, bakım ve onarım gibi işlerini tamamlayarak yeni sezona hazır hale getirdi.

Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmeleri için çalışmalarına tatil döneminde hız veren Bayraklı Belediyesi ekipleri, okullar başlamadan önce öğrencilerin daha temiz ferah bir ortamda ders çalışmalarını sağlamak için okulların bakım ve onarımını yaptı. 2009 yılından bu yana ilçede bulunan toplam 49 okulun çoğunda bakım, onarım, boya çalışması yapan Bayraklı Belediyesi ekipleri, yaz tatili boyunca okulları elden geçirdi. Bugüne kadar gerçekleştirilen projeler ve yapılan çalışmalar kapsamında birçok okul yeni görünüme kavuşturuldu ve binaların eksiklikleri giderildi. Bayraklı Belediyesi son olarak, Yamanlar Mahallesinde bulunan Cemal Gürsel İlk Okulu'ndaki çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda talep edilen okulların iç ve dış cephelerinde badana işleri, okul bahçeleri ile çevrelerinin asfaltlanması, bordür kaldırımların döşenmesi, çatı ve yağmursuyu olukları, yağmur suyu ve atık su giderleri, kapı, pencere ve korkulukların bakım ve onarımı gibi çalışmalar yapıldı. Ayrıca, basketbol, voleybol, futbol gibi spor alanlarına basketbol potası, voleybol direkleri dikilmesi ve zemin düzeltmeleri gerçekleştirildi.

“Geleceğe yatırım yapıyoruz”

Göreve geldiğinden bu yana ibadethanelere ve okullara her türlü desteği verdiklerini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, en önemli yatırımın çocuklara, öğrencilere, dolayısıyla geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirtti. Başkan Karabağ, "İlk öğretim öğrencilerinden lise son sınıfa giden öğrencilere kadar tüm öğrencilerimize kurslar veriyor etkinlikler düzenliyoruz. Bunların dışında öğrencilerimizin rahat etmesi için ilçede bulunan okullarımızın her türlü sorunuyla yakından ilgileniyoruz. Yaz aylarında okullarımızın eksiklerini imkanlarımız dahilinde gideriyoruz. Her şey onların daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim sezonunda başarılar diliyorum" dedi.