Bayraklı’da olası afetlere karşı önlem

Proje kapsamında 12 adet toplanma alanı oluşturulurken, 24 adet de yeni alan önerisinde bulunuldu.

Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi olası bir deprem durumuna karşı yetkili kurumlarla birlikte hareket ederek vatandaşlara güvenli alanlar oluşturmak için ilçede alınabilecek önlemleri artırıyor. Bu kapsamda yetkililer, Bayraklı’da olası felaket anında kullanılmak üzere belirlenen toplanma alanlarını nüfus artışını göz önünde bulundurarak, 12 olan alan sayısını yükseltmeyi hedefliyor.

Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ,İzmir İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve Bayraklı Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmayla 24 adet daha öneri alanı tespit eden ekiplerin, bu çalışmaya göre mahallelerde belirlediği mevcut toplanma alanları şöyle: Mansuroğlu Mahallesi 286 286/3 sokak arası, Manavkuyu Dumlupınar Caddesi ve 245 sokak arası, Doğançay , Postacılar Çınar Park, Org. Nafiz Gürman Şehit Kenan Ergün Parkı Semt oyun Alanı, Soğukkuyu pazar yeri ve Park Alanı, Soğukkuyu Semt oyun Alanı, Gümüşpala Düğün Salonu Pazar ve semt oyun alanı, 75. Yıl Parkı ve civarı, Tepekule park alanı , Org.Nafiz Gürman Pazar Alanı, Cengizhan Mahallesi 1620/39 Sokak.

24 yeni toplanma alanı önerisi

Nüfus artışı göz önünde bulundurularak 24 adet daha toplanma alanı oluşturmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, 75. Yıl, Fuat Edip Baksı, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Onur Mahallesi, Osmangazi, Soğukkuyu, Turan, Yamanlar ve Çiçek mahallelerinde yeni toplanma alanları için de öneri alanları oluşturdu. Öneride bulunan 24 adet toplanma alanının yapılan tespitlerin ardından kesin toplanma alanı olarak belirlenmesi hedefleniyor.

‘Umarım hiç ihtiyaç olmaz’

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Yaşanabilecek olası afetler öncesi ilçemizde gerekli önlemleri almak için ekiplerimiz çalışıyor. Bu konuda daha önce Bayraklı’nın merkezi noktalarına deprem konteynerleri yerleştirmiştik. Şimdi ise ekiplerimiz yaptıkları çalışmalarla 12 olan deprem toplanma alanlarını 24’e çıkarmayı hedefliyor. Umarım hiç afet olmaz ve alınan bu tedbirlere hiç ihtiyaç duyulmaz. Ancak biz her zaman deprem ve doğal afet bilinciyle yaşamak durumundayız. Bu konuda vatandaşları, öğrencileri bilinçlendirme çalışmalarımız da sürecek” dedi.