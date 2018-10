Bayraklı'da sokak hayvanları sağlık kontrolünden geçirildi

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, veteriner hekimleri aracılığıyla sokak hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi.

Bayraklı Belediyesi veterinerleri ilk olarak yeni hizmet binasının inşaatından bu güne kadar bir an olsun bölgeden ayrılmayan ve personelin ‘Berduş' ismini verdiği sevimli köpeğin kontrollerini gerçekleştirdi. Şantiyede işçiler tarafından beslenen Berduş'a hizmet binasında görevli çalışanlar bakarken, köpek için bahçeye bir de kulübe yapıldı. Diş hekimlerinin yakından ilgilendiği ‘Şapşik' isimli kedinin muayenesinden sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bahçesindeki çalışanların kedilerinin kontrolleri yapıldı.

Öte yandan, Veteriner İşleri Müdürlüğü 2009 yılından bu yana vatandaşlardan gelen toplam 13 bin 183 şikayeti değerlendirirken, 12 bin 750 hayvana poliklinik hizmeti verdi. 5 bin 428 sokak hayvanına kuduz aşısı yapıldı. 4 bin 198 hayvan kısırlaştırıldı. 2009 yılında 12 kişi ile başlayan sahiplendirme 2018 yılında toplam 145'e ulaştı. Sokak hayvanlarının özellikle yaz aylarında susuz ve besinsiz kalmaması için parklara suluk ve mama kapları konuldu. Bayraklı Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programıyla ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşılanması için çalışmalar yapıldı. Öğrencilere hayvanların beslenmesi, bakımı, nasıl davranılması gerektiği ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar konusunda bilgiler verildi. Müdürlük bugüne kadar 125 okulda öğrencilerle bir araya geldi.

İzmir'in en modern hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden birini ilçeye kazandırdıklarını belirterek, Bayraklı'da sokak hayvanlarına özel ilgi gösterildiğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Merkezimizde 60 köpek ve 22 kedinin aynı anda bakım ve tedavisi yapılabiliyor. Sokak hayvanları burada kimliklendiriliyor, kayıt altına alınıyor, kısırlaştırılıyor ve iyileşme dönemi sonrasında sağlıklarına kavuşanlar aşılamaları yapılıp, tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor. Sokaklarda hastalanan, yaralanan tüm can dostlarımızın belediyenin veteriner hekimleri tarafından tedavileri gerçekleştiriliyor, gerekirse cerrahi operasyonları yapılarak bu merkezde rehabilite ediliyor. Belediye birimlerimizde bulunan sokak hayvanları da Bayraklı'da can dostlara ne kadar değer verildiğinin bir göstergesi. Personelimiz onları besliyor, bakımları ile ilgileniyor. Veterinerlerimiz her konuda destek oluyor" dedi.

Veteriner İşleri Müdürü Armağan Kirdeci de, "Belediyemizde sadece müdürlüğümüzde değil, diğer müdürlüklerde de sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oldukça gelişmiş durumda. Pek çok müdürlükte sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesi yapılıyor. Bizler de kendilerine lojistik olarak destek sağlıyoruz. Sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesinde aşılanmasında tedavilerinde bizimle irtibata geçiyorlar ve biz de bu kedi ve köpeklerin tedavisini müdürlüğümüz bünyesindeki rehabilitasyon merkezinde yapıyoruz. Öte yandan 4 Ekim Dünya Hayvanları koruma gününde etkinliklerimiz olacak. Bu kapsamda özellikle sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesiyle ilgili ilköğretim çağındaki çocuklara eğitimler düzenleyeceğiz" diye konuştu.