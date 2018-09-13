Bayraklı'da ‘Sokakta satranç'

Bayraklı Belediyesi'nin semt evleri ve kültür merkezlerinde satranç eğitimi alan kursiyerler “Sokakta satranç” etkinliğinde bir araya geldi. Mansuroğlu Mahallesi Semt Merkezi'nde düzenlenen satranç turnuvasına 6-12 yaş arası 40 kursiyer katıldı. Aldıkları eğitimle kendilerini geliştiren çocuk kursiyerler turnuvayla öğrendiklerini sergileme fırsatı bulurken, rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Bayraklı Belediyesi, farklı zamanlarda açtığı satranç kurslarıyla çocuklara bu kültürü aşılarken, düzenlenen turnuvalarla da kendilerini geliştirmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlıyor. Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından verilen kurslar çerçevesinde organize edilen satranç turnuvasına, Muhittin Erener, Çiçek Mahallesi semt merkezleri ve 75. Yıl Kültür Merkezi'nde eğitim alan 6-12 yaş arasında 40 çocuk katıldı. Rakipleriyle kıyasıya mücadele eden başarılı sporcular hamleleriyle arkadaşlarını mağlup etmek için yarıştı. Mansuroğlu Semt Merkezi'nde “Sokakta satranç” adıyla düzenlenen etkinliğin hakemliklerini Sıdıka Sema Yelbuğa ve Engin Deniz Alev yaptı. Mücadelelerin sonunda satranç oynarken düşünmeyi ve sabretmeyi de öğrenen çocuklar kendilerini bu alanda geliştirirken turnuva tecrübesi kazandı.

Çocuklar için her alanda kurslar düzenlediklerini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Basketbol, voleybol, yüzme gibi pek çok alanda kurslar düzenliyoruz. Satranç sporu da bunlardan biri. Çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, Türkiye'de en iyi derecelere imza attığını görmek bizim en büyük mutluluğumuz olur. Onların başarılı bireyler olmaları için belediyemizin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.