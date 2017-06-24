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24 Haziran 2017 11:17

Bayraklı’da spor zamanı

Okulların tatile girmesiyle birlikte çocukları yaz tatilinde sporla buluşturmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi, 17 farklı branşta yaz okulu açıyor.

Bayraklı’da spor zamanı

24 Haziran 2017 11:17


Bayraklı’ya kazandırdığı spor merkezleriyle spor alt yapısını güçlendiren Bayraklı Belediyesi; çocukların, gençlerin yaz aylarını sporla iç içe geçirmesi için 17 farklı branşta yaz spor okulu açıyor. Kursiyerler branşlarına göre Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, 75. Yıl Kültür Merkezi Spor Salonu, İhsan Alyanak Kültür Merkezi Spor Salonu, Onur Mahallesi Amfi Tiyatro Kültür Merkezi Spor Salonu, Şehit Ümit Boz Tesisleri, Doğançay Futbol Tesisi, Gümüşpala, Postacılar, Mansuroğlu halı sahaları ve Bayraklı Yüzme Havuzunda konusunda uzman öğretmenler tarafından eğitim alacak.


Geçen yıl 6 bin üzerinde vatandaşa spor okullarında eğitim veren Bayraklı Belediyesi bu yıl sayıyı daha da artırmayı hedefliyor. Kurslar; futbol, basketbol, voleybol, limbering, bale, cimnastik, aerobik, pilates, zumba, yüzme, sağlıklı yaşam sporu, dağcılık ve doğa sporları, masa tenisi, judo, kick boks, taekwondo ve güreş branşlarında açılacak.


“Yatırımla birlikte başarı da geldi”


Öğrencileri yaz spor okullarına davet eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce çocuğumuza spor yaptıracağız. 17 farklı branşta okulumuz olacak. Geleceğimiz olan çocuklarımızın spor sayesinde kötü alışkanlıklardan da uzak duracağına inanıyoruz. Yine spor sayesinde çocuklarımız hem kişisel gelişimlerine katkı koyacak hem de birlikte hareket etmeyi öğrenecek. İlçemize çok sayıda spor tesisi kazandırdık. Bunun beraberinde de farklı alanlarda sportif başarılar geldi. Belediye olarak spora ve sporcuya elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.




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