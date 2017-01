Bayraklı’da spora ve sporcuya tam destek

Bayraklı Belediyesi’nin yılın 12 ayı 19 farklı branşta açtığı spor okullarından geçtiğimiz yıl içinde 5 bin 500 kişi yararlandı. İlçedeki spor alt yapısını güçlendirecek kültür ve spor merkezinin temeli ise bu yıl atılacak. Projede; kapalı yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu ve sporcular için soyunma odaları bulunuyor.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, açtığı kurslarla geleceğin sporcularını yetiştiriyor. “Yılın her ayı spor” sloganıyla gerçekleştirilen kurslarda özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlanıyor. Yetişkinler de spor yapmaya davet ediliyor. Yıl boyu futbol, basketbol, voleybol, bale, taekwondo, zumba, yoga kids, jimnastik, kick boks, yüzme, dağcılık ve doğa sporları, judo, güreş ve masa tenisi branşlarında spor okullarında çocuklar ve gençler, sevdikleri alanda eğitim görüyor. Kadınlara yönelik açılan step, aerobik, pilates, limbering, bokwa ve zumba kursları da yoğun ilgi görüyor.



Spor alt yapısı da güçleniyor

Spor alt yapısına yatırım yapan Bayraklı Belediyesi, Şehit Ümit Boz ve Doğançay Spor Tesisi projelerini hayata geçirerek, çocukların ve gençlerin hizmetine sundu. 2015 yılında açılan Mustafa Kemal Spor Salonu’nun 550 kişilik tribün kapasitesi bulunuyor. Burası voleybol, basketbol gibi resmi maçlara ve sporcuların idmanlarına ev sahipliği yapıyor. Bayraklı Belediyesi 13 bin metrekare alanda gerçekleştireceği dev kültür ve spor merkezinin ihalesini ise yeni yılda gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kültür merkezi projesinin hemen yanında da uzunluğu yaklaşık 24 metre olan kapalı yüzme havuzu yer alacak. Buranın üst bölümüne yapılacak spor salonu ise farklı spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca belediye tarafından yapılan halı sahalarda çocuklar spora yönlendiriliyor.



"Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Bayraklı Belediyesi’nin yıl boyunca her yaş grubuna hitap eden spor dallarında kurs açtığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Spor kurslarına ayrı bir önem veriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi spor yapmaya teşvik ediyoruz. Böylece kötü alışkanlıklardan da uzak duruyorlar. 2015 yılında 6 bine yakın çocuğumuz spor kurslarımızdan yararlandı. Bu gerçekten önemli bir rakam. Kadınların özellikle tercih ettiği dallarda kurslar açıyoruz. Bunun yanı sıra ilçemizde spor alt yapısını güçlendiriyoruz. Yeni spor tesisleri, salonları, halı sahalar yapıyoruz. Mavavkuyu mahallemizde yapacağımız kültür ve spor tesisimiz önemli bir ihtiyaca yanıt verecek. Bayraklı Belediyesi olarak spora ve sporcuya her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.