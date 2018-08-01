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01 Ağustos 2018 09:48

Bayraklı’da sünnet şöleni başvuruları başladı

Bayraklı Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenleyeceği sünnet şöleni için başvurular başladı.

Bayraklı’da sünnet şöleni başvuruları başladı

01 Ağustos 2018 09:48

7-12 yaş arası çocukların ücretsiz sünnet edileceği şölen yine renkli görüntülere sahne olacak. Başvurular, Osmangazi Hizmet Binası’ndaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.


Bayraklı Belediyesi bu yıl da çocukları ücretsiz sünnet ettirecek. Bugüne kadar bin 26 çocuğun katıldığı sünnet şöleni bu yıl da büyük coşkuyla Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri’nde düzenlenecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler Ağustos ayı sonuna kadar Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne başvurabilecek. 0232 477 20 00 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınabilecek.



“Onlar bizim geleceğimiz”


Bugüne kadar bin 26 çocuğu ücretsiz sünnet ettirdiklerini belirterek, büyük coşkuyla geçen şölenlerin Bayraklı’da alışılagelmiş bir etkinlik haline dönüştüğünü vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Dar gelirli ailelerimizin çocuklarını her yıl ücretsiz sünnet ettiriyoruz. Eğlenceli bir şölenle her yıl çocuklarımızın ve ailelerin unutamayacağı, müzikli etkinlik düzenliyoruz. Sünnet çocukları bu şölende doyasıya eğleniyor. Onların her biri bizim geleceğimiz” dedi.




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