Bayraklı’da THM Korosu konseri

Çok sesli, çocuk ve Türk sanat müziği korolarının ardından son olarak sahne alan Türk halk müziği korosu beğeni kazandı.

Bayraklı Belediyesi Türk Halk Müziği korosu, Şef Dr. Zeynel Demir yönetiminde “Yöreden yöreye Türküler” mini konserle seyirci karşısına çıktı. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde sanatseverle buluşan koristler izleyenlerden tam not aldı. Bayraklı Belediyesi tarafından kurulan ve belirli günlerde, özel gösterilerle sahneye çıkan koristlerin performansı profesyonel sanatçıları aratmadı. Baharın gelişiyle düzenlenen mini konserlerde ilçe sakinleriyle buluşan ve Şef Dr. Zeynel Demir yönetiminde unutulmaz eserleri ustalıkla seslendiren koronun performansı ayakta alkışlandı.

Sanatta bayraklı farkı

Sanata her zaman destek olduklarını belirterek, Bayraklı’da yeni sanatçıların yetişmesine kurslar ve korolarla katkı sağladıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “ Çeşitli sanatsal faaliyetlerimizin yanında koristlerimizin verdiği mini konserler sayesinde sanatla her zaman iç içe bir belediye haline geldik. Bayraklı, sanat alanındaki gelişimiyle de örnek bir ilçe. Korolarımızın konserlerine yoğun ilgi oluyor. Vatandaşlarımız da koristlerimizi gösterilerinde yalnız bırakmıyor. Son konserde de Türk halk müziği koristlerimiz müzik dolu, güzel bir gece yaşattı. Hepsini kutluyorum” dedi.