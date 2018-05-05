Bayraklı’da üretici kadınlardan sergi

Her gün farklı bir serginin açılışını gerçekleştiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Kadınlarımız ürettikleri el işi ürünleri kooperatifimizde satarak gelir elde etme imkanı buluyor. Bizler onlara destek olmaya, yeni semt merkezleri ve kursları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen ev tekstili, makine nakışı, hobi ve takı tasarım, ahşap boyama, elde kurdele, kırkyama, iğne oyası, yağlı boya resim kurslarına katılan kadınlar, büyük emek harcayarak ürettikleri ürünleri semt merkezlerinde gerçekleştirilen sergilerde görücüye çıkarıyor. Kursiyerlerin yaptığı ürünler profesyonel eller tarafından yapılanlara adeta taş çıkarıyor. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da semt merkezlerini tek tek gezerek, sergilerin açılışlarını gerçekleştiriyor. Bu hafta Çiçek, Refik Şevket İnce, Muhittin Erener, İhsan Alyanak, Manavkuyu, Merkez, Soğukkuyu ve engelliler merkezinde düzenlenen sergilere katılan Başkan Karabağ, kursiyerlerle bir araya geldi. Bu kapsamda önümüzdeki hafta içi 8 Mayıs’ta Osmangazi ve Nafiz Gürman, 9 Mayıs’ta Borgüç ve Cengizhan, 10 Mayıs’ta Soğukkuyu ve Manavkuyu 2, 11 Mayıs’ta Fuat Edip Baksı ve Onur Atatürk Açık Hava, 14 Mayıs’ta Postacılar ve Gümüşpala, 15 Mayıs’ta ise; Mansuroğlu 1 ve Alpaslan semt merkezlerinin sergi açılışları gerçekleşecek.

Her semt merkezinde birbirinden güzel ürünlerle karşılaştıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Rahmetli annemin yaptığı iğne oyasından, kırkyamalara, elde kurdeleden takı tasarıma kadar birçok ürün var. Kursiyerlerimizin yaptığı bu ürünler gerçekten profesyonellere taş çıkarır. Kadınlarımızın ürettiği el işi ürünleri kooperatifimizde satarak gelir elde etme imkanı sağlıyoruz. Fevkalade güzel ürünler gördüm. Bizler onlara destek olmaya, yeni semt merkezleri ve kursları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.