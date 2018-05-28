Bayraklı’da ’Ustaya Saygı’ konseri

Ünlü sanatçı yönetiminde 300 kişilik dev kadronun yer alacağı konserde birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak. Bu dev organizasyon 2 Haziran Cumartesi saat 21.00’da Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda ücretsiz gerçekleştirilecek.

Türk Halk Müziği ezgilerinin kulakların pasını sileceği muhteşem gecede büyük ustaya başta oğlu Tolga Sağ olmak üzere Ali Hikmet Gökçen, Cengiz Özkan, Çağdaş Akıncı, Erdal Erzincan, Erkan Demir, Gani Pekşen, Hüseyin Özdoğan, Hüseyin Turan, Mahmut Karagenç, Muharrem Teniz, Nida Ateş, Onurcan Kaya, Ömer Altuntaş, Özgür Yurteri ve Zeynel Demir sesleri ve sazlarıyla eşlik edecek. Etkinlikte Bayraklı Belediyesi, Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı, Aliağa, Gaziemir, Konak ve Karşıyaka Belediyeleri, Özgün Halk Dansları Derneği, Ekin Koleji Veli Korosu, Makine Mühendisleri Odası ve Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği koroları da sahne alacak.

Bayraklı’da yeni sanatçıların yetişmesine kurslar ve korolar düzenleyerek katkı sağladıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçede sanatsal faaliyetlerin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “2 Haziran Cumartesi saat 21.00’da Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda ücretsiz gerçekleştirilecek bu güzel geceye tüm sanatseverleri bekliyoruz” dedi.