Bayraklı’da vatandaşların sağlığına yakın takip

Bayraklı Belediyesi, vatandaşların sağlığıyla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Farklı noktalarda hizmet veren sağlık merkezlerinde vatandaşlara hizmet veren Bayraklı Belediyesi, 28 farklı noktadaki semt merkezleri aracılığıyla da vatandaşların yardımına koşuyor. Bu kapsamda son yasayla mahalle statüsüne dönüştürülen Doğançay’daki semt merkezi, bünyesinde kurulan sağlık biriminde vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. Burada belediye doktorları her çarşamba vatandaşları muayene ederken, yapmaları gerekenler konusunda da vatandaşları bilgilendiriyor. Ayrıca vatandaşlara yönelik kan şekeri ölçümünün de yapıldığı ifade edilirken, durumunda ciddi olan vatandaşların ise hastanelere yönlendirildiği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 24 mahallede toplamda 28 semt merkezi bulunduğunu ifade ederek, "Bu merkezler belediyemizin birer şubesi gibi çalışıyor. Doğançay mahallemizde sağlık ocağı bulunmuyor. Biz de semt merkezimizin içinde sağlık birimi oluşturduk. Vatandaşlarımız buradan ücretsiz faydalanıyor. Burada şeker ölçümü de yapıyoruz. Şeker ciddiye alınması gereken önemli bir hastalık olarak değerlendiriliyor. Yapılacak ölçümle bu hastalığın tanısı konabiliyor. Biz de bunu yapıyoruz” dedi.