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26 Aralık 2017 10:37

Bayraklı’da vefa gecesi

Bayraklı Belediyesi, gazeteci, yazar, şair Okan Yüksel ile İzmir’in yaşayan arşivi, İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu için “Ahde vefa” gecesi düzenlendi.

Bayraklı’da vefa gecesi

26 Aralık 2017 10:37


İzmir sevdalısı Sancar Maruflu ile gazeteci-şair-yazar kişiliği ve unutulmaz sesiyle hatırlanan Okan Yüksel için Bayraklı Havuz Düğün Salonunda ahde vefa gecesi düzenlendi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile iki büyük ustanın arkadaşları gecede Maruflu ve Yüksel’i yalnız bırakmadı. Gecede konuşan Yüksel, “2001 yılında, 700 sayfalık bir ‘Cumhuriyet dönemi gazeteci, şair, yazar antolojisini’ hazırlamıştım. 2002 yılında da Nazım Hikmet Büyük Ödülünü kazandım. Evimde tek kalan silahım, kurşunum kitabım. Hasan Karabağ başkanıma armağan etmek üzere getirdim. Kabul ederse sevinirim” diyerek kitabı kendisine verdi. Maruflu da kendileri için vefa gecesi düzenleyen Başkan Karabağ’a teşekkür etti.



“Güzel bir ülke bırakmak istiyoruz”


Çok anlamlı bir gecede buluştuklarını kaydeden Başkan Karabağ ise “Yaklaşık 44 yıl önce yeşil parkalı, halk evlerinde koşturan genç bir insan olarak tanıdım ben Sancar ağabeyi. 44 yıl hiç sıkıntısız, birbirimize ters bakmadan bir yaşantımız oldu. Okan ağabeyi anlatmaya gerek yok. Şiirleriyle hepimizin gençlik idollerinden. Bizim bu dünyada bırakacak neyimiz var? Neyi bırakıp gidiyoruz? Güzel bir ülke bırakmak istiyoruz. Ama kötü günler geçiriyoruz. Bizim gençliğimizde Marksist solcular Atatürkçülüğe dudak bükerlerdi. Şimdi gelinen nokta bakıyorum eski Marksistlere hepsi Atatürk söylemi içinde. Mahir Çayan; ‘Atatürk’e, Kemalistlere laf söyleyen hakaret eden solcular ve komünist arkadaşlar var. Bunlar vatan hainidir. Çünkü Kemalistler anti-emperyalist ve vatanseverlerdir’ demiştir. Dolayısıyla antiemperyalist olmayan solcu olamaz, Atatürkçü hiç olamaz. Solla Atatürk’ü bir araya getirmemek kadar saçma ve aptalca bir şey olamaz. Onun için ben solcuyum diyen herkes Atatürkçüyüm de diyebilmeli. Gelinen noktada marjinal sağdakiler, siyasal İslamcılar Atatürk’e sarıldı. Doğru bir tane. O da Mustafa Kemal Atatürk” dedi.




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